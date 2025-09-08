Vacanțe în septembrie 2025. Top 12 locuri pe care să le vizitezi toamna aceasta

Astăzi, vă arătăm un top cu 12 locuri în care poți pleca în vacanțe în septembrie 2025. Pentru că ne afăm, deja, în prima lună de toamnă, valorile termice în anumite zone se vor mai domoli, ceea ce ar putea însemna o perioadă perfectă pentru alte călătorii. Vezi mai jos, în articol, destinațiile de vacanță dintre care poți alege, pentru a merge în concediu.

Prima destinație de vacanță care se află în acest clasament este Ibiza, Spania. Poți opta pentru tururi desfășurate pe bicicletă sau pentru cele care nu necesită un transport. Poți începe să explorezi Dalt Vila din Ibiza, apoi să te bucuri de peisaje, dar și de distracție. În septembrie, temperatura ajunge până la 24 de grade Celsius.

O altă destinație de vacanță reprezintă Rodos, Grecia. Dacă dorești să te relaxezi, să te bucuri de peisaje, să înoți și să mănânci mâncăruri tradiționale, atunci Rodos ar putea fi o opțiune pentru concediul tău. În septembrie, temperatura ajunge până la 25 de grade Celsius.

Valetta, Malta, reprezintă o altă opțiune din această toamnă. În septembrie, temperatura ajunge până la 25 de grade Celsius.

Pentru o experiență de milioane ai putea alege Cairo, Egipt. În septembrie, temperatura ajunge până la 33-34 de grade Celsius. Pe lângă experiența culturală aparte pe care o vei trăi, ai posibilitatea să vizitezi puncte turistice importante, cu o încărcătură istorică deosebită. Printre acestea se numără celebrele Piramide Kheops, Kefren și Mykerinos, dar și Sfinxul.

Idei de vacanțe în străinătate: Cipru, Portugalia, Turcia, Maroc

Expediția poate fi continuată în Nicosia, Cipru, toamna aceasta, fiind și o perioadă ideală în care să te plimbi pe străduțele capitalei și să te bucuri de vreme – temperatura maximă atinge 32 de grade. Este și singura capitală divizată din lume prin „Linia Verde”. În partea sudică vei găsi zona grecească, iar în partea nordică vei găsi zona turcească.

Pe listă se află și minunata Lisabona, Portugalia, unde temperaturile ating 24-26 de grade Celsius, în septembrie.

Altfel, Antalya, Turcia, poate reprezenta o altă destinație de vacanță. În luna septembrie 2025, temperatura medie este de 30 de grade Celsius. Antalya ascunde nu doar bazaruri, ci și obiective turistice cu o încărcătură istorică aparte care așteaptă să fie descoperite.

Vacanțe pe gustul tuturor: Sozopol, Valencia, Cagliari

Valencia, Spania : în septembrie, temperatura atinge 29 de grade Celsius.

: în septembrie, temperatura atinge 29 de grade Celsius. Fez, Maroc : în septembrie, temperatura ajunge până la 29-30 de grade Celsius. În Maroc vei găsi unul dintre cele mai vechi spații medievale locuite, și anume Medina.

: în septembrie, temperatura ajunge până la 29-30 de grade Celsius. În Maroc vei găsi unul dintre cele mai vechi spații medievale locuite, și anume Medina. Cagliari, Sardinia , este un alt loc pe care îl poți vizita. În septembrie, temperatura ajunge până la 26 de grade Celsius.

, este un alt loc pe care îl poți vizita. În septembrie, temperatura ajunge până la 26 de grade Celsius. Split, Croația : în septembrie, temperatura ajunge până la 26-27 de grade Celsius. Este o zonă potrivită pentru plimbări, drumeții, dar și pentru a descoperi o altfel de cultură.

: în septembrie, temperatura ajunge până la 26-27 de grade Celsius. Este o zonă potrivită pentru plimbări, drumeții, dar și pentru a descoperi o altfel de cultură. Sozopol, Bulgaria: în septembrie, temperatura ajunge până la 22-23 de grade Celsius.

