Trump face declarația serii: Iranul a fost de acord să nu dezvolte niciodată arme nucleare

Iran a agreat că nu va fabrica niciodată arme nucleare, a anunțat Donald Trump.

Președintele a declarat reporterilor după ceremonia de investire a noului secretar pe Securitate Internă că Iran se află în discuții cu Washington.

Le-am amintit că nu pot avea arme nucleare, nu le pot avea. Au fost de acord să nu aibă niciodată arme nucleare. Au fost de acord”

Trump: Iranul a acceptat. Nu va avea arme nucleare

„Au agreat că nu vor avea arme nucleare. Ei vorbesc cu bun simț”, a spus președintele SUA.

Întrebat dacă și-a trimis emisarii Steve Wiktoff și Jared Kushner să discută cu iranienii despre pace, Trump a răspuns:

„Noi purtăm negocieri cu ei acum. O fac alături de Marco. Vă pot spune că cealaltă parte ar dori să ajungă la un acord. Cine altcineva dacă nu ei? Flota lor navală a dispărut,  forțele lor aeriene s-au dus, telecomunicațiile lor s-au dus, toată anti-aeriana, rachetele lor s-au dus. Poți să spui un lucru care nu s-a dus? Sau ceva care merge bine (pentru Iran)? ”, a spus Trump.

„Zburăm nestingheriți deasupra Teheranului. Putem face orice vrem. „Toți liderii au dispărut. Nimeni nu știe cu cine să discute. Dar, de fapt, discutăm cu persoanele potrivite, iar acestea își doresc foarte mult să ajungă la un acord. Nici nu-ți dai seama cât de mult își doresc să ajungă la un acord, și vom vedea ce se va întâmpla”, a adăugat președintele.

Israelul va continua operațiunile din Liban și Iran

Benjamin Netanyahu a anunțat că Israel va continua să bombardeze Iranul, indiferent dacă Donald Trump se decide să retragă Statele Unite din conflict. Premierul israeliana spus că președintele american susține încheierea unui acord de pace cu Iranul care să respecte  interesele vitale ale Israelului.

Netanyahu a anunțat că Israelul continuă operațiunile militare în Iran și în Liban, vizând programul balistic și nuclear al Iranului, cât și mișcarea teroristă Hezbollah din Liban care a fost o amenințare pentru israelieni ani la rând.

Sursa Foto: Shutterstock

