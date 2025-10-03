Val de rețineri în București și Giurgiu. O grupare extrem de periculoasă de proxeneți a fost destructurată. Acuzații teribile

IGPR anunţă că 22 de persoane au fost reţinute, pentru 19 fiind propusă arestarea preventivă pentru 30 de zile în dosarul privind săvârşirea infracţiunilor de constituirea unui grup infracţional organizat, proxenetism, trafic de persoane, spălare a banilor, acces ilegal la un sistem informatic şi favorizarea făptuitorului. Joi au avut loc 46i de percheziţii în municipiile Giurgiu şi Bucureşti şi în localităţi din judeţele Giurgiu şi Ilfov. Trei persoane au fost plasate sub control judiciar.

Totodată, a fost instituit sechestru asigurător asupra a 69 de autoturisme, autoutilitare, remorci şi motociclete, 30 de imobile şi asupra părţilor sociale deţinute de către persoanele în cauză în cadrul a şase societăţi comerciale, precizeză IGPR. Au fost descoperiţi şi ridicaţi 265.000 de lei, aproximativ 62.000 de euro, peste 13.000 de lire sterline, înscrisuri, unităţi de stocare a datelor, precum şi alte mijloace de probă.

Zeci de autoturisme și imobile puse sub sechestru

De asemenea, a fost dispusă măsura sechestrului asigurător asupra a 69 de autoturisme, autoutilitare, remorci şi motociclete, 30 de imobile şi asupra părţilor sociale deţinute de către persoanele în cauză în cadrul a şase societăţi comerciale. Vineri, a fost sesizat judecătorul de drepturi şi libertăţi din cadrul Tribunalului Bucureşti, cu propunere de arestare preventivă a 19 dintre persoanele reţinute, pentru 30 de zile. Faţă de 3 persoane, procurorii D.I.I.C.O.T. – Structura Centrală au luat măsura controlului judiciar. Conform anchetatorilor, în judeţul Giurgiu, s-a constituit o grupare de criminalitate organizată (formată din trei structuri însumând peste 30 de membri), în scopul obţinerii unor sume considerabile de bani din înlesnirea practicării prostituţiei de către mai multe femei (concubine, soţii, persoane din anturaj şi victime ale traficului de persoane)”, informează IGPR.