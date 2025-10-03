Val de rețineri în București și Giurgiu. O grupare extrem de periculoasă de proxeneți a fost destructurată. Acuzații teribile

IGPR anunţă că 22 de persoane au fost reţinute, pentru 19 fiind propusă arestarea preventivă pentru 30 de zile în dosarul privind săvârşirea infracţiunilor de constituirea unui grup infracţional organizat, proxenetism, trafic de persoane, spălare a banilor, acces ilegal la un sistem informatic şi favorizarea făptuitorului. Joi au avut loc 46i de percheziţii în municipiile Giurgiu şi Bucureşti şi în localităţi din judeţele Giurgiu şi Ilfov. Trei persoane au fost plasate sub control judiciar.
Totodată, a fost instituit sechestru asigurător asupra a 69 de autoturisme, autoutilitare, remorci şi motociclete, 30 de imobile şi asupra părţilor sociale deţinute de către persoanele în cauză în cadrul a şase societăţi comerciale, precizeză IGPR. Au fost descoperiţi şi ridicaţi 265.000 de lei, aproximativ 62.000 de euro, peste 13.000 de lire sterline, înscrisuri, unităţi de stocare a datelor, precum şi alte mijloace de probă.
Vineri, a fost sesizat judecătorul de drepturi şi libertăţi din cadrul Tribunalului Bucureşti, cu propunere de arestare preventivă a 19 dintre persoanele reţinute, pentru 30 de zile. Faţă de 3 persoane, procurorii D.I.I.C.O.T. – Structura Centrală au luat măsura controlului judiciar.
Femeilor le-ar fi asigurat transportul – pe cale terestră sau aeriană – din România în Marea Britanie, Germania, Suedia, Danemarca, Norvegia şi Emiratele Arabe Unite, unde le-ar fi închiriat apartamente, ar fi distribuit online, pe pagini de profil, anunţuri de prestare a serviciilor sexuale şi le-ar fi facilitat deplasările către clienţi.
”Din analiza materialului probator a rezultat că cei în cauză ar fi finanţat intervenţii estetice pentru tinerele implicate în activităţi de prostituţie, în scopul maximizării câştigurilor obţinute din exploatarea lor. De asemenea, membrii celor trei structuri ale grupului infracţional organizat ar fi identificat şi atras noi membri şi ar fi exercitat un control permanent asupra persoanelor care practicau prostituţia, relaţionând constant cu acestea”, preciează IGPR.