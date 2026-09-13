O femeie a murit în drum spre înmormântarea mamei sale, în Italia, după ce un bolovan uriaș i-a strivit mașina

Tragedie în Italia, în timpul unui cortegiu funerar. O femeie care mergea la înmormântarea mamei sale a murit după ce un bolovan uriaș s-a desprins de pe versant și a căzut peste mașina sa.

Accidentul a avut loc sâmbătă, 12 septembrie, în jurul orei 13:30, pe drumul regional 521, între localitățile Morro Reatino și Leonessa, în provincia italiană Rieti.

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Femeia se afla într-o coloană de mașini care mergea către cimitirul din Castelluccio di Cascia, unde urma să fie înmormântată mama sa, informează Mediafax Italia.

Victima, Maria Antonietta D’Andrea, în vârstă de 66 de ani, locuia în Roma, în zona Acilia.

Femeia deținea un magazin de lenjerie intimă pe Via della Baleniere, în Ostia.

Maria Antonietta D’Andrea se afla la volanul unui autoturism Chevrolet, alături de soțul ei, când s-a produs tragedia.

În timp ce mașinile se deplasau pe drumul regional 521, un bolovan de dimensiuni foarte mari s-a desprins brusc de pe versantul stâncos care mărginește șoseaua.

Stânca a căzut direct peste mașina femeii, care a murit pe loc. Soțul ei a fost rănit, dar a scăpat cu viață.

După primul impact, bolovanul a lovit și alte mașini, care circulau pe același drum.

În urma incidentului, alte șapte persoane au fost rănite.

Accidentul a provocat panică în rândul participanților la cortegiul funerar, care au asistat la tragedie în timp ce se îndreptau către cimitir.

La locul accidentului au ajuns rapid echipajele serviciului medical de urgență 118 și forțele de ordine. Salvatorii au intervenit pentru victime, iar polițiștii au început cercetările pentru stabilirea circumstanțelor exacte în care s-a produs desprinderea stâncii.

Sursa foto: Envato (ilustrativ)