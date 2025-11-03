Valentin Stan acuză că vizita Oanei Țoiu în SUA a provocat RETRAGEREA trupelor americane din România: Cel mai mare dezastru diplomatic

În cadrul emisiunii Marius Tucă Show, profesorul Valentin Stan a avut o intervenție incisivă la adresa ministrului de Interne, Ionuț Moșteanu, dar și a ministrului de Externe, Oana Țoiu, pe care o acuză de retragerea trupelor americane de pe teritoriul României. Urmăriți aici emisiunea integrală

Valentin Stan a început prin a ironiza lipsa de claritate din deciziile luate de ministrul de Interne, Ionuț Moșteanu în ceea ce privește trupele americane din spațiul românesc.

„Înțelesesem că Moșteanu vă apără. Dar văd că ministrul Apărării nu știe într-un interval de 5 minute dacă România are nevoie de trupe suplimentare sau dacă sunt suficiente alea care au rămas. Cum ar spune Donald Trump: ești cam incompetent și ciudat, dar și cam șubred. Adică te cam bâțăi, nu ești stabil pe piciorușele tale,” a spus Stan.

Stan a amintit și de un episod din perioada fostului președinte Klaus Iohannis, referitor la cererea de trupe permanente NATO în România.

„Tu mai ții minte că am făcut noi niște emisiuni fabuloase pe vremea când Iohannis se ruga de băieții ăștia pe la summit-ul de la Madrid al NATO. Nu știu ce, să-i dea și lui niște trupe permanente în România. Îi arătăm noi că ăștia care conduc Ministerul de Externe și SRI sunt atât de proști încât nu înțeleg că n-o să le dea niște trupe permanente în România. Dar Iohannis se ducea. E linie roșie veche de la Băsescu încoace,” a adăugat acesta.

La finalul intervenției, Stan a lansat un val de critici la adresa Oanei Țoiu și la vizita ministrei în Statele Unite, care potrivit profesorului, a avut consecințe directe asupra relației dintre România și America și pe care o cataloghează drept „cel mai mare dezastru diplomatic de după intrarea României în NATO din 2004”.