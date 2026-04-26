Vremea severă, marcată de rafale de vânt extrem, afectează mai multe zone din țară duminică, mai ales Moldova. La Vaslui, un bărbat și-a pierdut viața după ce a fost lovit de elemente de acoperiș smulse de rafalele puternice de vânt. Autoritățile intervin în forță în mai multe județe.

Incidentul s-a produs în municipiul Huși. În ciuda intervenției rapide a echipajelor de salvare și a manevrelor de resuscitare, victima nu a mai putut fi salvată. Fenomenele meteo extreme au provocat numeroase intervenții ale pompierilor în întreaga regiune a Moldovei. Mulți copaci au fost doborâți, acoperișurile smulse, iar mai mulți cetățeni au fost răniți.

Numeroase intervenții în lanț în regiunea Moldova. Oameni loviți de copaci sau obiecte căzute

Pompierii au intervenit duminică, în regiunea Moldovei, în zeci de situații pentru îndepărtarea copacilor căzuți și a elementelor de construcție desprinse de vânt. În Iași și Vaslui, două persoane au fost lovite de obiecte căzute, fie copaci, fie bucăți de acoperiș.

Potrivit ISU Vaslui, elemente de acoperiș au căzut peste o persoană în municipiul Huși. La fața locului au intervenit o autospecială de stingere, un echipaj de prim ajutor și 8 militari, în cooperare cu Serviciul de Ambulanță Județean. Victima a fost găsită inconștientă, în stop cardio-respirator. Ulterior, autoritățile au anunțat că, în ciuda manevrelor de resuscitare insistente, bărbatul a fost declarat decedat.

Incidentul a avut loc pe strada Aleea Stadionului, unde aproximativ 150 de metri pătrați de acoperiș au fost smulși de vânt și au căzut peste bărbat. Mai multe autoturisme aflate în zonă au fost avariate.

Bărbat rănit la Târgu Frumos. Incidente și în județele Iași și Neamț

În Iași, pompierii au intervenit și în orașul Târgu Frumos, unde o creangă ruptă de vânt a lovit un pieton. Victima, un bărbat de aproximativ 30 de ani, a fost evaluată medical la fața locului de un echipaj de prim-ajutor calificat. Apoi transportată la spital, conștientă, cu traumatism cranio-cerebral.

Intervenții au avut loc și în Pașcani, Hârlău și Pârcovaci, unde copaci și bucăți de acoperiș au fost doborâte de vânt. La Piatra Neamț, mai mulți copaci au căzut pe șosele.

Copaci căzuți și acoperișuri smulse în municipiul Botoșani

În județul Botoșani, în orașul Săveni, un copac rupt de vânt a căzut pe carosabil, blocând circulația pe sensul Săveni – Botoșani. În municipiul Botoșani, pe strada Calea Națională, mai multe elemente desprinse din acoperișul unui bloc au căzut peste două autoturisme, atât pe carosabil, cât și pe trotuar.

România se află duminică sub avertizări de tip cod portocaliu și cod galben de vânt, care au dus la numeroase situații de urgență în mai multe județe.

