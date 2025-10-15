Prima pagină » Actualitate » Vedete și politicieni au reacționat în scandalul Marii deMobilizări. Rezumatul controverselor din online

Vedete și politicieni au reacționat în scandalul Marii deMobilizări. Rezumatul controverselor din online

15 oct. 2025, 20:33, Actualitate
Programul de mobilizare generală pentru apărarea țării lansat de ministrul Ionuț Moșteanu nu i-a lăsat indiferenți, nici pe politicieni și nici pe vedete. Exercițiul deMobilizării a devenit ținta ironiilor pe rețelele sociale, iar reacțiile unor personalități importante nu au întârziat să apară. 

Zilele acestea, mai mulți rezerviști din Capitală și județul Ilfov au primit ordine de chemare la exercițiile militare de la Ministerul Apărării. Deși exercițiul era destinat verificării pregătirii unităților și colaborării între militarii activi și cei în rezervă, a devenit ținta unui val de controverse în online.

Reacții contradictorii la Marea deMobilizare a Ministerului Apărării

Deputatul PSD, Mihai Fifor, îi ceartă pe cei care iau în râs acțiunea de mobilizare inițiată de Ionuț Moșteanu și crede că unicul vinovat pentru acest val de glume nu e nimeni altul decât Ministerul Apărării Naționale. Fostul ministru MApN consideră că este necesar ca astfel de mobilizări să aibă loc, iar cei de la MApN ar trebui „să explice publicului ce se întâmplă, să își asume micile erori de procedură și să comunice limpede: nu e vorba despre război, ci despre pregătire.”

Fostul premier Victor Ponta a reacționat pe pagina sa de Facebook în scandalul rezerviștilor. Ponta a remarcat un aspect mai puțin discutat, și anume faptul că ordinul de mobilizare a rezerviștilor și modul în care se desfășoară acțiunea derulată de MApN nu face altceva decât să consolideze propaganda pro-război.

Bineînțeles că exercițiul de la MApN nu o putea lăsa indiferentă pe Diana Șoșoacă. Imediat cum a aflat, Lidera SOS i-a lansat o invitație ministrului Moșteanu pe pagina de Facebook. Invitația, ironică, desigur, era pentru o partidă de tragere într-un poligon.

Și fostul solist al trupei „Gaz pe foc”, a primit ordinul de la MApN și a reacționat într-o postare rapidă. Acesta spune că nu chemarea în sine l-a deranjat, ci lipsa de informații din documentul primit de la Ministerul Apărării. „După ce am citit documentul, mi-am dat seama că ar fi fost mult mai util dacă ar fi conținut și câteva informații practice, de bun-simț” a spus Andrei Roșu.

RECOMANDĂRILE AUTORULUI:

Scandalul rezerviștilor chemați de MApN, în reacțiile internauților. Cele mai tari comentarii de pe paginile Gândul la Marea deMobilizare

Moșteanu a scăpat iar de armată. Răspunsul oficial al MApN: „Persoanele pot fi chemate doar în situații excepționale”

