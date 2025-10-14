Vești proaste de la FMI: PIB-ul, revizuit în scădere. Inflația rămâne ridicată în următoarele 12 luni. Șomajul, în creștere

Fondul Monetar Internațional a revizuit în scădere estimările privind creșterea economiei românești, până la 1%, comparativ cu estimările specialiștilor din luna aprilie de 1,6% și cele de 3,3% din octombrie, anul trecut, arată cel mai recent raport ‘World Economic Outlook’ (WEO), publicat marți de instituția financiară internațională.

FMI a redus la jumătate estimările privind avansul PIB-ul României în 2026, până la 1,4%, de la 2,8% cât prognoza în primăvară, transmite Agerpres.

De asemenea, în ceea ce privește progresele României în diminuarea deficitului de cont curent, acesta se va reduce cu până la 8% din PIB în acest an, faţă de o scădere de până la 7,6% din PIB prognozată în primăvară.

Estimările FMI pentru anul viitor sunt însă mai optimiste, deficitul de cont curent al României urmând să se reducă cu până la 6,6% din PIB, comparativ cu un deficit de 7,4% din PIB prognozat în luna aprilie.

În ceea ce privește evoluția prețurilor de consum în România, FMI estimează o medie anuală de 7,3% în 2025 și una de 6,7% în 2026. Comparativ, în luna aprilie, FMI miza în cazul României pe o creştere medie anuală a prețurilor de 4,6% în 2025, respectiv 3,1% în 2026.

Rata șomajului crește în România în 2025

FMI estimează o creștere a ratei șomajului de până la 5,9% în 2025, de la 5,4% în 2024, și se va reduce uşor la 5,8% în 2026. Comparativ, în aprilie miza pe o stabilizare a ratei a şomajului la 5,4% în 2025 şi o scădere până la 5,2% în 2026.

Estimările FMI au fost publicate cu prilejul reuniunilor de toamnă ale Fondului Monetar Internațional (FMI) şi Băncii Mondiale (BM), care au loc săptămâna aceasta la Washington.

În cazul României, noile previziuni sunt identice cu cele incluse în raportul prezentat în luna septembrie, la finalul vizitei la Bucureşti a misiunii Fondului.

‘FMI se aşteaptă ca economia să crească gradual, la un nivel moderat, pe fondul consolidării fiscale. PIB-ul României ar urma să înregistreze o expansiune de 1% în 2025 şi de 1,4% în 2026, accelerarea investițiilor finanțate prin programul ‘NextGenerationEU’ compensând parţial moderarea consumului privat, provocat de inflația temporar ridicată şi efectele consolidării fiscale. Inflația ar urma să rămână la un nivel ridicat în următoarele 12 luni, înainte de a scădea sub marja de toleranță a BNR, până la finalul lui 2026″, se arată în raportul prezentat la finalul vizitei misiunii în România.

Banca Mondială, estimare pesimistă pentru România

Totuşi, chiar şi după revizuire, FMI este mai optimist decât Banca Mondială când vine vorba de evoluţia economiei româneşti. Cele mai recente analize economice pentru Europa și Asia Centrală publicate săptămâna trecută de Banca Mondială arată că economia românească va înregistra un avans de doar 0,4% în acest an şi unul de 1,3% anul viitor.

La Bucureşti, ultimele estimări ale Comisiei Naționale de Strategie şi Prognoză indică o creştere a PIB de 0,6% în acest an şi de 1,2% în 2026.

