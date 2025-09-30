Prima pagină » Actualitate » LEUL își continuă prăbușirea față de euro. Cursul BNR arată că moneda națională se apropie de un minim istoric

LEUL își continuă prăbușirea față de euro. Cursul BNR arată că moneda națională se apropie de un minim istoric

Bianca Dogaru
30 sept. 2025, 14:28, Actualitate
LEUL își continuă prăbușirea față de euro. Cursul BNR arată că moneda națională se apropie de un minim istoric
Banca Națională a României a anunțat marți, 30 septembrie 2025, noile cotații de referință. Moneda europeană își menține trendul ascendent, trecând de pragul de 5,08 lei, în timp ce gramul de aur a înregistrat o scădere, după mai multe săptămâni de volatilitate. Leul își continuă astfel scăderea față de moneda europeană. În contrast, una dintre sperietorile din campanie vehiculate de Nicușor Dan în lupta pentru Cotroceni a fost că, dacă nu iese președinte, cursul va exploda, dobânzile vor crește și investitorii străini vor fugi. Așa cum a subliniat Gândul, aceste lucruri se întâmplă tocmai în mandatul lui Nicușor Dan. 
Moneda națională a României se apropie de un minim istoric. Cotația euro, ajunsă marți la 5,0811 lei, apropie leul de o nouă prăbușire. Leul nu a mai fost atât de jos decât în perioada tensionată a alegerilor trecute, când posibilitatea ca George Simion să câștige a generat neliniște pe piețele financiare și presiune asupra cursului valutar.

BNR

Potrivit BNR, euro a fost cotat la 5,0811 lei, în creștere față de ziua precedentă. În schimb, dolarul american, francul elvețian și lira sterlină au consemnat ușoare deprecieri, fiind evaluate la 4,3347 lei, 5,4253 lei și respectiv 5,8159 lei.

Profimedia

Aurul, considerat adesea un activ de refugiu în perioade de instabilitate financiară, s-a ieftinit marți cu 2,65 lei, ajungând la 528,0976 lei pe gram. Totodată, unitatea de cont a FMI (DST) a coborât la 5,9308 lei.

Profimedia

Cotațiile principale anunțate de BNR pentru 30 septembrie 2025:
• Euro (EUR): 5,0811 lei
• Dolarul SUA (USD): 4,3347 lei
• Francul elvețian (CHF): 5,4253 lei
• Lira sterlină (GBP): 5,8159 lei
• Gram de aur (XAU): 528,0976 lei
• DST (XDR): 5,9308 lei
BNR precizează că aceste cursuri sunt calculate pe baza cotațiilor practicate de băncile autorizate pe piața valutară, dar nu sunt obligatoriu utilizate în tranzacțiile de schimb efectiv sau înregistrările contabile.

Surse foto: Profimedia

AUTORUL RECOMANDĂ:

Citește și

ACTUALITATE Cât costă cel mai scump hamburger din lume. Ca să îl mănânce, clienţii semnează un contract de confidenţialitate
14:55
Cât costă cel mai scump hamburger din lume. Ca să îl mănânce, clienţii semnează un contract de confidenţialitate
ACTUALITATE O mașină fără șofer a fost AMENDATĂ în America. „Bolidul indisciplinat” a refuzat să sufle în fiolă
14:46
O mașină fără șofer a fost AMENDATĂ în America. „Bolidul indisciplinat” a refuzat să sufle în fiolă
ACTUALITATE FURT spectaculos la Pucioasa. Hoțul a împrăștiat 20.000 de lei prin magazin în timpul jafului
14:33
FURT spectaculos la Pucioasa. Hoțul a împrăștiat 20.000 de lei prin magazin în timpul jafului
DEZVĂLUIRI NĂPASTA familiei Ceaușescu. Singurul copil rămas în viață al cuplului Nicolae și Elena Ceaușescu suferă de o boală letală. Valentin Ceaușescu imploră ajutorul statului pentru tratament
14:21
NĂPASTA familiei Ceaușescu. Singurul copil rămas în viață al cuplului Nicolae și Elena Ceaușescu suferă de o boală letală. Valentin Ceaușescu imploră ajutorul statului pentru tratament
ULTIMA ORĂ Ion Țiriac își extinde IMPERIUL imobiliar. Locul de care magnatul este îndrăgostit iremediabil: „Aș vrea să fug de tot” / Urmează investiții uriașe
14:19
Ion Țiriac își extinde IMPERIUL imobiliar. Locul de care magnatul este îndrăgostit iremediabil: „Aș vrea să fug de tot” / Urmează investiții uriașe
APĂRARE România vrea să cumpere 216 tancuri de luptă, o achiziție în valoare de 6,5 miliarde de euro
14:15
România vrea să cumpere 216 tancuri de luptă, o achiziție în valoare de 6,5 miliarde de euro
Mediafax
Blestemul care s-a abătut asupra familiei Ceaușescu. Valentin a fost diagnosticat cu probleme medicale și nu are bani pentru tratament. El cere ajutorul statului român
Digi24
VIDEO Viral pe TikTok: O tânără nepaleză plecată la muncă se întoarce după 2 ani acasă. Cu ce și-a umplut bagajele
Cancan.ro
Un mire a murit fulgerător în toiul nunții sale! A căzut secerat în timp ce dansa cu mireasa lui, în fața invitaților îngroziți 😲
Prosport.ro
FOTO. Blonda de 26 de ani s-a afișat cu milionarul de 64 de ani, care are 5 divorțuri
Adevarul
Noul plan al Chișinăului, mai ambițios ca oricând. Când ar putea să intre Moldova în UE și cum o poate ajuta România: „Totul e să nu intervină un război”
Mediafax
Procesul lui Călin Georgescu a fost amânat din cauza protestului magistraților
Click
Fructul de toamnă care ne îngrașă mai rău decât carnea sau zahărul! Mihaela Bilic: „Dacă nu vreți să vă treziți cu colăcei de grăsime pe burtă...”
Wowbiz
"Ioana nu este moartă" - Prietenii jurnalistei Ioana Popescu aruncă totul în aer
Antena 3
Filmare tulburătoare cu o nepaleză care se întoarce acasă după 2 ani în Europa. Cu ce-și umple bagajele: Cât dor și câtă durere
Digi24
VIDEO Incendiu de amploare la un hotel din Prahova închis de ISU: două tinere care lucrau în hotel au murit. Primele ipoteze privind ca
Cancan.ro
Marina, o artistă de circ de doar 27 de ani, a murit în timpul unui show. Tragedia a avut loc sub privirile îngrozite ale spectatorilor 😲
Ce se întâmplă doctore
Vedeta din România care a slăbit 20 de kilograme. Ce a pățit după ce s-a înfometat! Acum pozează provocator
observatornews.ro
O fată a murit în timpul unui "ritual", în Israel. Pedeapsa primită de cel care a îngropat-o de vie
StirileKanalD
„A fost otrăvită de o mână criminală!” Mama Andreei Cuciuc, declarații șoc la un an de la moartea fetei! „Criminalul să fie pedepsit!”
KanalD
Răsturnare de situație în cazul tragediei de la hotelul din Prahova. Ce făceau cele două tinere în momentul izbucnirii incendiului
Ciao.ro
Poveştile de iubire care au rămas doar o amintire! Imagini tari cu Gina Pistol, Răzvan Fodor sau Andra Măruţă şi foştii parteneri
Promotor.ro
EXCLUSIV | Veste bună pentru șoferi: În 2025, rovinieta nu mai trebuie achitată înaintea călătoriei. Regula stabilită de CNAIR
Descopera.ro
Mister rezolvat: Creierul ne controlează pe noi sau noi pe el?
Evz.ro
Exclusiv. Cum s-a schimbat viața Alexandrei Căpitănescu după Vocea României. Visul ei a devenit realitate
A1
Unde a fost depus sicriul cu trupul neînsuflețit al Ioanei Popescu și când va avea loc înmormântarea jurnalistei
Stirile Kanal D
Ce să faci dacă ai imunitatea scăzută și te îmbolnăvești des, mai ales în sezonul rece! Foarte important!
Kfetele
Un nou mesaj din partea mamei Andreei Cuciuc, după ce a mărturisit că fiica ei ar fi fost omorâtă. Ce spune soția artistului Igor Cuciuc: “O să am grijă să primească fiecare ce a oferit.”
RadioImpuls
Sărbătoare mare în calendarul ortodox pe 1 OCTOMBRIE 2025. Tradiții și obiceiuri de Acoperământul Maicii Domnului. Ce NU ai voie să faci în această zi?
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. – Bulă, ți-ai surprins părinții făcând amor?
Descopera.ro
Cele mai mari incendii din istorie: cinci tragedii care au schimbat lumea