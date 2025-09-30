Banca Națională a României a anunțat marți, 30 septembrie 2025, noile cotații de referință. Moneda europeană își menține trendul ascendent, trecând de pragul de 5,08 lei, în timp ce gramul de aur a înregistrat o scădere, după mai multe săptămâni de volatilitate. Leul își continuă astfel scăderea față de moneda europeană. În contrast, una dintre sperietorile din campanie vehiculate de Nicușor Dan în lupta pentru Cotroceni a fost că, dacă nu iese președinte, cursul va exploda, dobânzile vor crește și investitorii străini vor fugi. Așa cum a subliniat Gândul, aceste lucruri se întâmplă tocmai în mandatul lui Nicușor Dan.

Moneda națională a României se apropie de un minim istoric. Cotația euro, ajunsă marți la 5,0811 lei, apropie leul de o nouă prăbușire. Leul nu a mai fost atât de jos decât în perioada tensionată a alegerilor trecute, când posibilitatea ca George Simion să câștige a generat neliniște pe piețele financiare și presiune asupra cursului valutar.

Potrivit BNR, euro a fost cotat la 5,0811 lei, în creștere față de ziua precedentă. În schimb, dolarul american, francul elvețian și lira sterlină au consemnat ușoare deprecieri, fiind evaluate la 4,3347 lei, 5,4253 lei și respectiv 5,8159 lei.

Aurul, considerat adesea un activ de refugiu în perioade de instabilitate financiară, s-a ieftinit marți cu 2,65 lei, ajungând la 528,0976 lei pe gram. Totodată, unitatea de cont a FMI (DST) a coborât la 5,9308 lei.

Cotațiile principale anunțate de BNR pentru 30 septembrie 2025:

• Euro (EUR): 5,0811 lei

• Dolarul SUA (USD): 4,3347 lei

• Francul elvețian (CHF): 5,4253 lei

• Lira sterlină (GBP): 5,8159 lei

• Gram de aur (XAU): 528,0976 lei

• DST (XDR): 5,9308 lei

BNR precizează că aceste cursuri sunt calculate pe baza cotațiilor practicate de băncile autorizate pe piața valutară, dar nu sunt obligatoriu utilizate în tranzacțiile de schimb efectiv sau înregistrările contabile.

