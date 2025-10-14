Marii datornici și cei cu datorii eșalonate de ani de zile au intrat în vizorul Agenției Naționale de Administrare Fiscală (ANAF). Ministrul Finanțelor, Alexandru Nazare a anunțat într-un videoclip postat pe pagina sa de Facebook că a dispus înființarea unei divizii de Operațiuni Speciale.

„Divizia îi vizează pe marii datornici, pe cei cu datorii eşalonate ani de zile şi vizează şi aceste mari dosare care au trenat foarte mult timp. Este un efort concentrat pe sectoare vulnerabile susceptibile de fraudă sau evaziune”, a anunţat Nazare.

Ministrul Finanțelor a mai adăugat și că în interiorul ANAF lucreză „numeroși oameni de calitate”, „specialişti experimentaţi, motivaţi şi dornici să restabilească încrederea publică în instituţie”.

„O parte dintre aceştia fac parte din noul grup de lucru pentru Operaţiuni Speciale, format împreună cu noul preşedinte ANAF, Adrian Nica. Această Divizie Specială are un mandat clar: să investigheze marile dosare care au trenat ani la rând şi să se concentreze pe sectoarele cu risc ridicat de evaziune şi fraudă fiscală. Primele rezultate sunt deja vizibile în spaţiul public şi confirmă că direcţia este corectă”, afirmă Alexandru Nazare.

Nazare e convins că digitalizarea și „o nouă atitudine” pot aduce rezultate vizibile

„Acestea nu fac decât să confirme că facem ceea ce trebuia făcut demult. România are nevoie de o administraţie fiscală modernă, corectă şi eficientă. Iar acest proces a început”, a adăugat Ministrul.

Nazare a mai transmis că în perioada iulie-septembrie 2025, ANAF a colectat 130 de miliarde de lei, cu 11% mai mult decât aceeași perioadă a anului trecut. Dar, e abia începutul. „O instituție atât de complexă precum ANAF nu poate fi schimbată complet peste noapte. România are nevoie de recuperarea decalajelor privind digitalizarea, perfomanța și mai ales încredere contribuabililor”.

