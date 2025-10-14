Prima pagină » Economie » ANAF face lista neagră a datornicilor și reînființează Divizia de Operațiuni Speciale

ANAF face lista neagră a datornicilor și reînființează Divizia de Operațiuni Speciale

14 oct. 2025, 16:02, Economie
ANAF face lista neagră a datornicilor și reînființează Divizia de Operațiuni Speciale

Marii datornici și cei cu datorii eșalonate de ani de zile au intrat în vizorul Agenției Naționale de Administrare Fiscală (ANAF). Ministrul Finanțelor, Alexandru Nazare a anunțat într-un videoclip postat pe pagina sa de Facebook că a dispus înființarea unei divizii de Operațiuni Speciale. 

„Divizia îi vizează pe marii datornici, pe cei cu datorii eşalonate ani de zile şi vizează şi aceste mari dosare care au trenat foarte mult timp. Este un efort concentrat pe sectoare vulnerabile susceptibile de fraudă sau evaziune”, a anunţat Nazare.

Ministrul Finanțelor a mai adăugat și că în interiorul ANAF lucreză „numeroși oameni de calitate”, „specialişti experimentaţi, motivaţi şi dornici să restabilească încrederea publică în instituţie”.

„O parte dintre aceştia fac parte din noul grup de lucru pentru Operaţiuni Speciale, format împreună cu noul preşedinte ANAF, Adrian Nica. Această Divizie Specială are un mandat clar: să investigheze marile dosare care au trenat ani la rând şi să se concentreze pe sectoarele cu risc ridicat de evaziune şi fraudă fiscală. Primele rezultate sunt deja vizibile în spaţiul public şi confirmă că direcţia este corectă”, afirmă Alexandru Nazare.

Nazare e convins că digitalizarea și „o nouă atitudine” pot aduce rezultate vizibile

„Acestea nu fac decât să confirme că facem ceea ce trebuia făcut demult. România are nevoie de o administraţie fiscală modernă, corectă şi eficientă. Iar acest proces a început”, a adăugat Ministrul.

Nazare a mai transmis că în perioada iulie-septembrie 2025, ANAF a colectat 130 de miliarde de lei, cu 11% mai mult decât aceeași perioadă a anului trecut. Dar, e abia începutul. „O instituție atât de complexă precum ANAF nu poate fi schimbată complet peste noapte. România are nevoie de recuperarea decalajelor privind digitalizarea, perfomanța și mai ales încredere contribuabililor”.

RECOMANDĂRILE AUTORULUI:

Românii vor plăti taxa universală la orice tranzacție. Câți bani vor scoate din buzunar dacă legea va fi aprobată

Ministrul de Finanțe merge în SUA. Alexandru Nazare a programat întâlniri cu cei de la FMI, Banca Mondială și agențiile internaționale de rating

Citește și

EXTERNE Secretarul Trezoreriei americane: CHINA încearcă să facă rău economiei globale / „Vor să-i tragă pe toți ceilalți în jos cu ei”
14:09
Secretarul Trezoreriei americane: CHINA încearcă să facă rău economiei globale / „Vor să-i tragă pe toți ceilalți în jos cu ei”
ECONOMIE BNR confirmă ceea ce deja știm cu toții. Creșterile de taxe s-au transferat direct în prețurile de la raft
17:55
BNR confirmă ceea ce deja știm cu toții. Creșterile de taxe s-au transferat direct în prețurile de la raft
ULTIMA ORĂ Ultimul premiu NOBEL acordat în acest an, decernat. Nobelul pentru Economie și teza revoluționară a trei cercetători. Premiu: 1,2 milioane de dolari
16:12
Ultimul premiu NOBEL acordat în acest an, decernat. Nobelul pentru Economie și teza revoluționară a trei cercetători. Premiu: 1,2 milioane de dolari
ECONOMIE Salariul mediu net a SCĂZUT în mod real în România. Inflația, mai mare decât creșterea salariilor
10:51, 13 Oct 2025
Salariul mediu net a SCĂZUT în mod real în România. Inflația, mai mare decât creșterea salariilor
ECONOMIE Creșterea prețurilor se menține la aproape 10%. Scumpiri în lanț la energie și alimente de bază. Ce anunță BNR pentru finalul de an
10:07, 13 Oct 2025
Creșterea prețurilor se menține la aproape 10%. Scumpiri în lanț la energie și alimente de bază. Ce anunță BNR pentru finalul de an
ECONOMIE Bătălia pentru Liberty Galați. De ce luptă Dorinel Umbrărescu și magnatul Rinat Ahmetov pentru combinatul cu datorii de 1 MILIARD de euro
14:15, 12 Oct 2025
Bătălia pentru Liberty Galați. De ce luptă Dorinel Umbrărescu și magnatul Rinat Ahmetov pentru combinatul cu datorii de 1 MILIARD de euro
Mediafax
Primele imagini ale cumplitului accident din Capitală. Șoferul vinovat a avut înregistrat momentul pe camera de bord a mașinii
Digi24
VIDEO Imaginile surprinse de camera de bord a șoferului care a accidentat mortal o mamă pe trecerea de pietoni. Momentul impactului
Cancan.ro
Fiul femeii care a murit pe trecerea de pietoni din Berceni parcă a prevestit tragedia. Ce a făcut în acele momente
Prosport.ro
A renunțat la meserie pentru a face avere din imaginile cu ea: „Am câștigat în 24 de ore mai mult decât în toată cariera”
Adevarul
Cum verifici online vechimea în muncă și contribuțiile sociale. Ghid util pentru angajați
Mediafax
Submarin rusesc surprins la suprafață în Canalul Mânecii. NATO ironizează situația, Moscova se apără
Click
Temperatura pe care medicul Vlad Ciurea o recomandă pentru un somn odihnitor. Câte grade trebuie să ai în dormitor
Wowbiz
Ea este mama ucisă pe trecerea de pietoni, în Berceni! Elena avea 35 de ani, iar acasă o mai aștepta un copil
Antena 3
Răsturnare de situație în cazul mamei ucise pe trecere în București: Unul din șoferii implicați în accident a ieșit pozitiv la drugtest
Digi24
„Și-a dezlegat mâinile”. Cum a făcut rost Putin de încă două milioane de ruși pe care să-i trimită pe front, fără o mobilizare generală
Cancan.ro
Ea e Elena, femeia ucisă pe trecerea de pietoni! Mai avea un băiețel de 10 ani acasă, care o suna continuu după ce își dăduse ultima suflare
Ce se întâmplă doctore
Doliu în showbiz! Un prezentator tv a murit la 41 de ani în urma unui infarct. Simptomul alarmant pe care l-a avut înainte
observatornews.ro
Momentul în care mama şi fetiţa ei sunt spulberate pe trecere, în Capitală. Filmare cu camera de bord
StirileKanalD
VIDEO Filmul tragediei din Berceni! Imaginile filmate surprind momentul în care femeia este spulberată de pe trecerea de pietoni în timp ce împinge căruciorul
KanalD
Doliu în familia Denisei Răducu! Fratele vitreg al regretatei cântărețe a murit
Ciao.ro
Poveştile de iubire care au rămas doar o amintire! Imagini tari cu Gina Pistol, Răzvan Fodor sau Andra Măruţă şi foştii parteneri
Promotor.ro
EXCLUSIV | Șoferii pot afla cine i-a verificat în baza de date a Poliției. Dacă verificarea nu e justificată, pot face plângere penală
Descopera.ro
Marea Roșie a trecut prin unul dintre cele mai EXTREME EVENIMENTE de pe Pământ
Capital.ro
Se introduc intervale orare pentru circulația anumitor mașini. Măsura ar putea intra în vigoare din noiembrie. Bujduveanu: În alte municipii există aceste regulamente
Evz.ro
România, lovită de un val de concedieri și de scăderea vânzărilor, în 2025
A1
Cine a fost marea absentă de la înmormântarea Marinelei Chelaru. Regretata actriță a fost condusă pe ultimul drum de apropiați
Stirile Kanal D
„Voia șase copii și uterul soției intact!” Reacția dură a lui Nicu Ștefănuță după moartea tinerei din Constanța, care a decedat la scurt timp după naștere: „Nu e vina medicilor, ci a soțului”
Kfetele
Ultimele cuvinte rostite de regretata Marinela Chelaru! Soțul actriței i-a dezvăluit cerința pe care a avut-o cu puțin timp înainte de a se stinge din viață: "Nu mai avea forță!"
RadioImpuls
Decizia luată de Veronica în ceea ce îl privește pe Ahmed: „Să știi că ești pe calea cea dreaptă. Nu contează vârsta” Concurenta din „Casa Iubirii” este tot mai încântată de colegul ei
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. – Bulă, de ce nu încerci să aduci puțin mister și intrigă în viața ta?
Descopera.ro
Telescopul Webb a surprins o supergigantă roșie chiar înainte de a exploda
ENERGIE Se pune lacătul pe Termocentrala Ișalnița. Colosul energetic trimite în ȘOMAJ aproape toți angajații
18:04
Se pune lacătul pe Termocentrala Ișalnița. Colosul energetic trimite în ȘOMAJ aproape toți angajații
SHOWBIZ Un bucătar, dezamăgit de cei trei jurați de la „Masterchef”: „Nu e un show culinar, ci un stand-up comedy în care concurenții sunt jigniți indirect”
17:51
Un bucătar, dezamăgit de cei trei jurați de la „Masterchef”: „Nu e un show culinar, ci un stand-up comedy în care concurenții sunt jigniți indirect”
POLITICĂ Ludovic Orban, consilierul lui Nicușor Dan, atac dur la SRI: Nu a văzut fabricile de conturi false
17:50
Ludovic Orban, consilierul lui Nicușor Dan, atac dur la SRI: Nu a văzut fabricile de conturi false
EXCLUSIV Ministrul Justiției, despre colaborarea cu Nicușor Dan în numirea procurorilor-șefi: „Nu am inițiat nicio consultare”
17:40
Ministrul Justiției, despre colaborarea cu Nicușor Dan în numirea procurorilor-șefi: „Nu am inițiat nicio consultare”
POLITICĂ Ludovic Orban, consilierul lui Nicușor Dan: Au mai fost coaliții care s-au destrămat. „Eu nu îmi doresc”
17:31
Ludovic Orban, consilierul lui Nicușor Dan: Au mai fost coaliții care s-au destrămat. „Eu nu îmi doresc”
EXTERNE Marine Le Pen critică proiectul bugetar provizoriu al FRANȚEI. „Vom cenzura toate GUVERNELE prezentate de Emmanuel Macron”
17:27
Marine Le Pen critică proiectul bugetar provizoriu al FRANȚEI. „Vom cenzura toate GUVERNELE prezentate de Emmanuel Macron”