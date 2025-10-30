Prima pagină » Actualitate » Viața bate filmul. Deputații USR Claudiu Năsui și Cristina Prună și-au scris greșit propriul proiect de lege de reducere la 300 a numărului de parlamentari. Cum s-au dublat senatorii iar deputații au fost „rași” la 100, în inițiativa USR. Și Bolojan s-a „fofilat”

Viața bate filmul. Deputații USR Claudiu Năsui și Cristina Prună și-au scris greșit propriul proiect de lege de reducere la 300 a numărului de parlamentari. Cum s-au dublat senatorii iar deputații au fost „rași” la 100, în inițiativa USR. Și Bolojan s-a „fofilat”

Luiza Dobrescu
30 oct. 2025, 06:00, Actualitate
Viața bate filmul. Deputații USR Claudiu Năsui și Cristina Prună și-au scris greșit propriul proiect de lege de reducere la 300 a numărului de parlamentari. Cum s-au dublat senatorii iar deputații au fost

Pentru cuplul politic Claudiu Năsui şi Cristina Prună, cei doi deputați USR, a devenit deja o provocare politică – dacă nu chiar o fixație – adoptarea prin Parlament a unei legi care să reducă la 300 numărul de parlamentari.

Cumva, ambițiile sunt uneori binevenite în politică, dar câteodată – graba strică treaba, cum se zice. Iar asta li s-a întâmplat și celor doi lideri USR.

Noul proiect de lege, redepus în mai 2025 de cei doi parlamentari, prevede – într-adevăr – în modificarea legii 208/2015 privind alegerea Senatului şi a Camerei Deputaţilor – reducerea aleșilor la 300. Așa cum a și fost votul celor 7,7 milioane de români la referendumul declanșat de Traian Băsescu, în 2009, odată cu primul tur alegerilor prezidențiale.

Numai că, dacă în articolul modificat din lege – care se referă la numărul total se parlamentari – se prevede că deputații vor fi 200 iar senatorii 100, și în anexa proiectului legislativ totul este pe invers: senatorii ajung la 200, practic s-ar dubla, iar deputații ajung la 100, ar fi reduși cu 2/3 față de câți sunt în prezent și ar deveni o specie politică pe cale de dispariție.

Gândul a numărat parlamentarii din anexa proiectului USR și matematica este cardinală: numărul de aleși este pus invers. Aritmetica probează că în anexa USR sunt scriși greșit: 200 de senatori și 100 de deputați.

Ce șanse are proiectul USR: se aliază cu AUR?

Chiar dacă liderii USR și-au greșit propriul proiect de lege iar coloanele cu repartizarea numărului de parlamentari pe judeţe și circumscripții electorale sunt practic inversate, nici șansele de adoptare de către coaliție a proiectului de lege cu greșeli pe care insistă USR nu sunt prea mari.

Nici liberalii, nici PSD nu sunt încântați de reducere, în ciuda referendumului din 2009. Însă proiectul cu defect al USR are şanse să treacă cu voturile…AUR. Suveraniștii dar și alți parlamentari neafiliați ar fi dispuși să voteze reducerea Parlamentului la 300 de aleși.

Ca atare, după ce intrat pe traseul parlamentar și a obținut avize negative dar și favorabile de la comisii, pe 13 octombrie liderii USR au solicitat Senatului prelungirea termenului de adoptare tacită de la 45 la 60 de zile.

Potrivit calendarului afişat pe site-ul Camerei Superioare, cele 45 de zile curg de la data de 2 septembrie de când a fost aprobat în BP-ul Senatului.

Bolojan zice una și semnează alta

Iar premierul Ilie Bolojan, președinte al PNL, cel care a spus că este de acord cu reducerea numărului de parlamentari la 300 și respectarea referendumului din 2009, atunci când a fost vorba să semneze, s-a fofilat.

Pe principiul spus de Arghezi, una se vorbește și alta se fumează, Ilie Bolojan a scris că a lăsat la „latitudinea” Parlamentului să decidă ce se va întâmpla cu aplicarea referendumului din 2009. De parcă Bolojan n-ar mai avea nicio părere și n-ar fi și șeful parlamentarilor PNL.

Una peste alta termenul de adoptare tacită în Senat a proiectului de lege cu greșeli al USR se împlinește peste 2 săptămâni, pe 15 noiembrie.

Proiectul este în categoria legilor organice, ceea ce înseamnă că pentru adoptare trebuie votul a jumătate plus 1 din numărul total al parlamentarilor fiecărei Camere. Iar în Camera Deputaților sunt necesare minimum 165 de voturi pentru adoptarea finală. Camera inferioară a Parlamentului este cameră decizională în acest caz.

RECOMANDAREA AUTORULUI:

AUR vine cu un program în 12 puncte pentru depășirea crizei bugetare și politice

PROIECT: Mai mulți parlamentari pentru diaspora. În ce județe ar putea scădea numărul de mandate

Citește și

EXCLUSIV Din Palat, în subteran. Se caută birouri pentru conducerea Metrorex, în stații: „Doamna directoare Miclăuș o să lucreze și dânsa cu șobolanii”
06:00
Din Palat, în subteran. Se caută birouri pentru conducerea Metrorex, în stații: „Doamna directoare Miclăuș o să lucreze și dânsa cu șobolanii”
EXCLUSIV Ucraina „mulțumește” României pentru ajutorul acordat în război. Închide 16 din 20 de licee cu predare în limba română din Cernăuți
05:00
Ucraina „mulțumește” României pentru ajutorul acordat în război. Închide 16 din 20 de licee cu predare în limba română din Cernăuți
NEWS ALERT Trei PERSOANE reținute în cazul exploziei din Rahova. Un angajat de la Distrigaz și doi de la firma „fantomă” ar putea fi arestați
22:00
Trei PERSOANE reținute în cazul exploziei din Rahova. Un angajat de la Distrigaz și doi de la firma „fantomă” ar putea fi arestați
ACTUALITATE Dan Dungaciu: „Am reușit să ne dăm DOCTORAT în incompetență strategică”
22:00
Dan Dungaciu: „Am reușit să ne dăm DOCTORAT în incompetență strategică”
EVENIMENT De la Lună la stele. Anca Faur, soția lui Buzz Aldrin, s-a stins din viață. Românca a fost însoțită de astronaut la MAREA DECOLARE
20:44
De la Lună la stele. Anca Faur, soția lui Buzz Aldrin, s-a stins din viață. Românca a fost însoțită de astronaut la MAREA DECOLARE
Mediafax
Ucraina: Fostul șef al grupului energetic public, arestat pentru suspiciuni de corupție
Digi24
Ce s-a descoperit în camera de gardă unde a murit Ștefania Szabo. Familia doctoriței a cerut un legist independent la necropsie
Cancan.ro
Ce se întâmplă cu autopsia medicului Ștefania Szabo. Familia a pus piciorul în prag. Poliția face percheziții de amploare. Detalii de ultimă oră
Prosport.ro
FOTO. Mădălina Ghenea, irezistibilă în costum de baie!
Adevarul
Ce averi au sindicaliștii care au scos miercuri în stradă mii de angajați din sectorul public
Mediafax
Reacția lui Trump după retragerea trupelor din România: „NU e mare lucru...”
Click
Alimentul de care Fuego nu se atinge: „Cel mai nociv pentru ființa umană”. Îi îndeamnă pe toți să-l evite
Digi24
Soția lui Buzz Aldrin, românca Anca Faur, a murit la vârsta de 66 ani. Mesajul astronautului despre „iubirea vieții sale”
Cancan.ro
Ștefania Szabo a fost căsătorită cu un OFIȚER extrem de influent și se certau pentru bani mulți! Adevărul care zguduie toată ancheta este
Ce se întâmplă doctore
Noi informații ȘOC în cazul morții Ștefaniei Szabo. Doctorița și-ar fi injectat un sedativ puternic, același care l-a ucis pe Michael Jackson
Ciao.ro
Parada posterioarelor! Imagini de neratat cu cei mai mulați colanți ai vedetelor din România
Promotor.ro
Motocicliștii cer legalizarea acestei manevre în România. O nevoie reală pentru fluidizarea traficului – VIDEO
Descopera.ro
Ingredientul din BERE care face minuni pentru sănătate
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. Ștrulă: – Bulă te-ai culcat cu nevasta-mea? Bulă:– O clipă, stai să văd exact…
Descopera.ro
Ziua în care mii de oameni au crezut că a început „Războiul lumilor”
BREAKING NEWS Reacția lui Trump la retragerea trupelor din România: „Nu e mare lucru”
06:57
Reacția lui Trump la retragerea trupelor din România: „Nu e mare lucru”
ALERTĂ Trump ordonă Pentagonului să înceapă imediat testarea armelor nucleare americane, ca răspuns la testele nucleare ale lui Putin
05:55
Trump ordonă Pentagonului să înceapă imediat testarea armelor nucleare americane, ca răspuns la testele nucleare ale lui Putin
EXCLUSIV VIDEO Politicienii au plecat, credincioșii au rămas. La patru zile de la sfințirea Catedralei Naționale, pelerinii așteaptă și 10 ore pentru a intra în altar. „Conducătorii noștri să ne vadă, să ne audă și să se uite la necazurile și nevoile noastre”
05:00
Politicienii au plecat, credincioșii au rămas. La patru zile de la sfințirea Catedralei Naționale, pelerinii așteaptă și 10 ore pentru a intra în altar. „Conducătorii noștri să ne vadă, să ne audă și să se uite la necazurile și nevoile noastre”
EXTERNE PROTESTE anti-Turcia în Muntenegru, în urma unui atac asupra unui localnic. Manifestanții mărșăluiesc cu torțe și strigă: „Turcii afară”
01:26
PROTESTE anti-Turcia în Muntenegru, în urma unui atac asupra unui localnic. Manifestanții mărșăluiesc cu torțe și strigă: „Turcii afară”
VIDEO Dan Dungaciu: „SECURITATEA pentru România vine de la parteneri mai puternici decât noi”
23:30
Dan Dungaciu: „SECURITATEA pentru România vine de la parteneri mai puternici decât noi”
JUSTIȚIE Avocatul Marian Nazat comentează șansele Codruței Kovesi de a reveni într-o funcție la vârf. „S-ar înscrie în politica pe care o dorește Nicușor Dan, revitalizarea câmpului tactic”
23:00
Avocatul Marian Nazat comentează șansele Codruței Kovesi de a reveni într-o funcție la vârf. „S-ar înscrie în politica pe care o dorește Nicușor Dan, revitalizarea câmpului tactic”