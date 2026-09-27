Vicepreședintele ANCOM, Pavel Popescu, îi acuză pe ”noii idioți utili ai Rusiei”: „Nu l-au dat americanii jos pe Bolojan. Deși o merita din plin”

Pavel Popescu, vicepreședintele ANCOM, lansează un atac extrem de dur la adresa celor care critică influența Statelor Unite în România și avertizează că discursul antiamerican poate afecta relația Bucureștiului cu Washingtonul.

Într-o postare virulentă, acesta îi numește ”noii idioți utili ai Rusiei” pe cei care promovează mesajul ”Nu ne vindem țara americanilor!” și susține că România riscă să își distrugă singură unul dintre cele mai importante parteneriate externe.

Reacția vine după ce Wall Street Journal a relatat că ambasadoarea SUA în Grecia, Kimberly Guilfoyle, ar fi sugerat, în timpul unei cine din luna martie, că Washingtonul ar fi putut contribui la schimbarea Guvernului Bolojan și că Statele Unite ar avea capacitatea de a proceda similar și în alte țări.

”Ne-am trezit brusc cu încă o garnitură fresh de idioți utili ai Rusiei”

Pavel Popescu își construiește mesajul în jurul unei contradicții pe care spune că o vede în discursul public: persoane care în trecut îi acuzau pe adversarii lor că servesc, voluntar sau nu, interesele Moscovei ar fi ajuns acum să promoveze, în opinia sa, o retorică antiamericană.

Acesta susține, totodată, că ar fi auzit în ultimele luni, din cercuri de la Washington, întrebări despre momentul în care România va avea un nou guvern cu care partea americană să poată purta discuții.

”De parcă nu aveam destui, ne-am trezit brusc cu încă o garnitură fresh de idioți utili ai Rusiei. Deși pare caraghios, noii idioți utili ai Rusiei sunt cei care strigă azi din toți rărunchii „Nu ne vindem țara americanilor!”: fix trotinetiștii anticorupți de weekend, iubitorii de energie verde produsă cu panouri solare chinezești, cumpărate cu bani europeni prinși în PNRR-ul scris de pseudo-apărătorii Taiwanului, care vedeau peste tot… idioți utili ai Rusiei. Pur și simplu te doare mintea.

La cum arată azi scena politică românească, nu cred că ar fi fost o mare tragedie ca SUA să fi dat jos guvernul Bolojan, cel mai antiamerican guvern din ultimii zeci de ani. Și apoi, în 24–48 de ore, să fi pus rapid ceva în loc. Întâmplarea face că mai știu câte ceva despre cum funcționează guvernul american. Și m-am săturat eu, de câteva luni încoace, să aud aceeași întrebare din Washington: Pavel, when do you think you will have a new government in place that we can talk to?”, a scris Pavel Popescu pe pagina sa de Facebook.

”Nu l-au dat americanii jos pe Bolojan”

Popescu își continuă argumentația făcând o paralelă cu acordurile economice și militare încheiate de România cu mari companii europene

”Așa că fiți pe pace. Nu l-au dat americanii jos pe Bolojan. Deși o merita din plin. La câte înjurături și middle-fingers și-a luat America pe săptămână de la unii membri ai guvernului Bolojan, să ne bucurăm că mai avem ambasadă la București și nu ne-au decăzut la nivel de consulat.

Dar, cum spuneam, au sărit „suveraniștii” europeni, noii idioți utili ai Rusiei, să hrănească și mai mult sentimentul american din România. Noi nu ne vindem țara! Decât la… OMV și Rheinmetall. Pentru că, desigur, în noiembrie 2025, când guvernul Bolojan a negociat noaptea, ca hoții, cu OMV-ul prelungirea unor licențe pentru gazul ROMÂNESC, nu a țipat unul. Apoi, când în SAFE s-au „predat” Rheinmetall-ului aproape 7 miliarde de EURO luați pe credit de români, propaganda trotinetisto-progresisto-anticoruptă de weekend țipa cât de mult câștigă România din aceste contracte”, a mai scris Popescu.

”America nu e MAGA. America nu e Trump, Biden, Obama, Clinton sau LNG”

Popescu susține că relația strategică dintre România și Statele Unite nu ar trebui redusă la persoana care ocupă temporar Casa Albă sau la disputa dintre taberele politice americane. În opinia sa, atacurile repetate la adresa unui președinte american, indiferent de numele acestuia, pot avea consecințe asupra modului în care România este percepută ca partener.

”Opriți-vă, idioților! Opriți-vă, că daca peste vreo 2 ani vor veni la putere în SUA cei pe care îi voiați voi, și nu cei pe care i-a votat poporul american (că așa funcționează democrația în mintea voastră), nu vor mai avea nici ei cu cine să vorbească aici, că românii îi vor alunga cu pietre.

America nu e MAGA. America nu e Trump, Biden, Obama, Clinton sau LNG. America nu e nici o frază scrisă în WSJ, rostită sau nu de vreun ambasador la vreo chermeză. America este America. America este încă modelul suprem de democrație. Dar voi sunteți mult prea idioți să înțelegeți asta, cât și damage-ul pe care îl faceți zilnic.

Să-l înjuri la nesfârșit pe Președintele SUA, indiferent de cum s-ar numi el, apoi să ai pretenția să fii lăudat, apărat sau ales ca partener pentru investiții americane, trebuie să fii total idiot. Dar când tu vrei doar like-uri și vizualizări pe social media, n-ai cum să nu fii idiot. Și, simultan, idiot util al Rusiei.

Haideți, săriți cu plângeri penale pentru trădare! Să oprim tot LNG-ul american în Europa, că nu mai avem cu ce cumpăra panouri solare chinezești! Idioților!”, a încheiat Pavel Popescu.