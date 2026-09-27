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Pasager în scaun rulant, urcat pe brațe într-un avion la Oradea. Imaginile au stârnit revoltă: ”În ce secol suntem?”

Elena Popescu
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Imagini cu un pasager aflat într-un scaun rulant, urcat pe brațe de trei angajați pe scările unui avion AnimaWings, pe Aeroportul Internațional Oradea, au provocat numeroase reacții pe rețelele sociale.

Aeroportul nu dispune în prezent de un ambulift funcțional, echipamentul special destinat persoanelor cu mobilitate redusă. Conducerea susține însă că un astfel de utilaj a fost deja cumpărat și se află în procedura de certificare.

Înregistrarea publicată pe Facebook surprinde momentul în care trei angajați transportă pe scările aeronavei un bărbat aflat într-un fotoliu rulant. Un al patrulea angajat îi duce bagajul.

Modul în care a fost făcută îmbarcarea a provocat reacții pe rețelele sociale, autorul filmării criticând atât condițiile oferite persoanelor cu mobilitate redusă, cât și riscurile unei asemenea proceduri.

„Vouă vi se pare normal?”, întreabă acesta, reclamând faptul că, în ciuda investițiilor făcute în aeroport, nu există încă un echipament funcțional care să permită îmbarcarea persoanelor cu dizabilități fără ca acestea să fie purtate pe scări. „Pe lângă faptul că ceea ce fac este extrem de periculos, băi, în ce secol suntem?”, se arată în mesajul care însoțește imaginile.

Reacții împărțite după apariția imaginilor

Înregistrarea a generat o dezbatere în mediul online. În timp ce o parte dintre utilizatori au catalogat situația drept inacceptabilă pentru un aeroport modern, alții au susținut că proceduri asemănătoare pot fi întâlnite și pe aeroporturi din străinătate atunci când nu există un ambulift disponibil.

Conducerea Aeroportului Oradea susține că problema ar urma să fie rezolvată în perioada imediat următoare.

Directorul aeroportului, Răzvan Horga, a declarat că instituția a achiziționat în acest an un ambulift, echipament special conceput pentru îmbarcarea și debarcarea în siguranță a pasagerilor cu mobilitate redusă. Utilajul nu poate fi însă folosit deocamdată, deoarece procedura de certificare nu a fost finalizată.

„În cel mai scurt timp va putea fi folosit. Este, probabil, o chestiune de zile. Deja s-au făcut instruirile pe el și se așteaptă ultimele aprobări. A trebuit inspectat pentru siguranța în exploatare”, a explicat Răzvan Horga pentru Bihoreanul.

Potrivit lui Horga, Aeroportul a cumpărat utilajul la mâna a doua, în urma unei licitații, din Salzburg, pentru aproximativ 50.000 de euro. Practic, este un autovehicul prevăzut cu o cabină care se poate ridica până la nivelul ușii aeronavei, astfel încât pasagerul să nu mai fie transportat pe scările avionului.

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