Iranul a primit primul elicopter de atac Mi-28NE Night Hunter din Rusia, ca parte a unui contract din 2023 și pe fondul unei presiuni militare crescute din partea SUA.

Livrarea are loc pe fondul creșterii desfășurărilor militare americane și al declarațiilor publice care semnalează pregătirea pentru atacuri directe împotriva infrastructurii militare iraniene, notează Army Recognition.

Aceasta ar putea însemna că primul elicopter de atac Mil Mi-28NE Rusia către Iran

Elicopterul a fost fotografiat în interiorul unui hangar din Teheran și avea camuflaj de deșert, în concordanță cu modelele utilizate de unitățile de aviație militară iraniene.

Informațiile anterioare – din ianuarie 2026 – indicau sosirea primelor elicoptere, în timp ce achiziția inițială a fost anunțată în noiembrie 2023 ca o achiziție din Rusia, de către Iran, a unui număr nespecificat de elicoptere Mi-28.

Elicopterul de atac Mi-28NE, relevant din punct de vedere operațional

Sosirea Mi-28NE are loc pe fondul revenirii la o postură coercitivă a SUA față de Iran în urma realegerii lui Donald Trump, a cărui administrație a semnalat imediat o renaștere a politicilor de presiune maximă.

La sfârșitul anului 2025 și începutul anului 2026, declarațiile SUA au subliniat disponibilitatea de a efectua atacuri militare directe împotriva infrastructurii militare iraniene dacă reprimarea protestelor la nivel național va continua.

Aceste semnale au fost însoțite de desfășurări navale și aeriene consolidate în Orientul Mijlociu, inclusiv redirecționarea grupurilor de atac ale portavioanelor, rotația bombardierelor B-52H și B-1B, precum și desfășurarea de baterii suplimentare de apărare aeriană Patriot și THAAD.

Postura administrației Trump a depriorizat în mod explicit mecanismele de dezescaladare diplomatică în favoarea descurajării prin forță.

Acest mediu a sporit evaluările iraniene conform cărora atacurile de avertizare limitate împotriva bazelor aeriene, a amplasamentelor de rachete și a nodurilor de comandă erau plauzibile.

Drept urmare, aeronavele capabile să supraviețuiască atacurilor inițiale și să continue să funcționeze, cum ar fi Mi-28NE, au devenit relevante din punct de vedere operațional și rapid necesare.

Elicopterul de atac Mi-28NE susține operațiunile de contraatac în perioadele de alertă maximă

Mi-28NE este conceput să opereze din amplasamente pregătite sau nepregătite și nu necesită baze permanente în hangare, permițând relocarea în astfel de condiții, deoarece planificatorii iranieni au presupus de mult timp că principalele baze aeriene ar putea fi vizate din timp folosind arme de distanță lansate din aer și de mare, se mai arată în analiza publicată de Army Recognition.

Capacitatea sa de a funcționa zi și noapte, chiar și după avarierea aerodromului, susține operațiunile de contraatac în perioadele de alertă maximă.

Cu toate acestea, amplasarea hangarului cu sediul la Teheran sugerează o fază inițială de inspecție, acceptare și familiarizare cu sistemul, mai degrabă decât o desfășurare imediată în luptă.

Deoarece contractul nu a specificat cantitățile, apariția unei singure structuri aeriene nu definește scara flotei, dar confirmă trecerea de la acord la livrare în condițiile subliniate explicit de politica SUA din ianuarie 2026.

Elicopterul rusesc Mil Mi-28NE Night Hunter este un elicopter de atac cu două locuri, configurat special pentru clienții de export, cu o misiune principală axată pe atacarea vehiculelor blindate, a vehiculelor neblindate, a forței de muncă și a țintelor aeriene de viteză mică, cum ar fi elicopterele și vehiculele aeriene fără pilot.

Armamentul elicopterului de atac Mi-28NE

Elicopterul de atac Mi-28NE este blindat și ranforsat extensiv. De exemplu, cabina de pilotaj este protejată de panouri blindate, parbrize blindate, pereți despărțitori blindați interni și elemente de blindaj ceramic care acoperă zonele critice.

Rezervoarele de combustibil sunt rezistente la impact, iar trenul de aterizare absoarbe energia pentru a atenua încărcările de impact vertical în timpul aterizărilor dure.

Fuselajul încorporează pale de rotor principal compozite modernizate și un rotor de coadă în formă de X, îmbunătățind redundanța și toleranța la daune.

Aceste caracteristici sunt destinate să mențină controlabilitatea și supraviețuirea echipajului după suferirea daunelor în luptă în timpul operațiunilor la joasă altitudine.

Armamentul de pe Mi-28NE este extins, incluzând un tun 2A42 de 30 mm montat în bot, pe un suport flexibil, pentru atacarea țintelor terestre și aeriene.

Încărcăturile de arme ghidate pot include până la 16 rachete aer-sol Ataka-V sau încărcături mai mici de rachete Khrizantema-V sau Khrizantema-VM, în funcție de configurație.

Capacitatea de autoapărare aer-aer este asigurată de rachete precum Verba, transportate pe lansatoare Strelets.

Armele neghidate includ până la 80 de rachete S-8 de calibru 80 mm sau până la 20 de rachete S-13 de calibru 122 mm.

Elicopterul poate transporta, de asemenea, până la patru bombe aeriene, inclusiv bombe de tip exploziv, de fragmentare cu exploziv puternic, de penetrare a betonului sau incendiare, cu calibre de la 50 kg la 500 kg, pentru o încărcătură externă maximă de arme de 2.100 kg.

