Tatăl Pro TV, nostalgic și revoltat la 30 de la înființarea postului. Ce le reproșează Adrian Sârbu foștilor subordonați, de l-au făcut să exclame: „Acel Pro TV nu mai există! Este ostaticul unor impostori”

Adrian Sârbu, fondatorul postului de televiziune Pro TV, a povestit, luni, despre momentele lansării celui mai titrat canal TV din România, la aniversarea de 30 de ani. Sârbu acuză actuala conducere a Pro TV că încearcă să îl șteargă din istoria postului și le-a interzis celorlalți angajați să îi pomenească numele.

„Pro TV e important pentru România – vorbim de un inorog, de un animal virtual care nu mai există azi. ProTV și-a încheiat misiunea în 2007, iar cetățenii ăștia care au venit după mine, în 2013, au reușit să-l diversioneze către altceva. Din păcate, azi, Pro TV nu mai are nicio misiune pentru poporul român. Din ce a fost si ce este, azi din Pro TV a rămas doar numele”, a spus Adrian Sârbu, luni, la Aleph News.

Adrian Sârbu: „Pro TV este ostaticul unor impostori”

„18 ani am dus Pro TV-ul în cârcă. N-are cum să fie Aleph News un ProTV, pentru că eu nu mai exist în lumea Pro TV-ului din 2013, când au venit niște cetățeni, care erau dușmanii mei, și le-au interzis tuturor să-mi mai pronunțe numele. Astăzi, Pro TV e ostaticul unor impostori”, a mai spus Sârbu.

De altfel, Pro TV a publicat, în aceeași zi, un material cu Andreea Esca, în care vedeta povestește cum a fost prima emisie a știrilor. Esca vorbește despre „șeful nostru”, însă nu îl amintește pe fondatorul Sârbu.

„N-a fost un jurnal normal cu știrile la zi. Era ceva cu materiale lucrate foarte mult timp, și care tocmai în noaptea dinaintea emisiei au fost refăcute, pentru că șeful nostru a găsit că ar trebui făcut mai altfel sau mai nu știu cum, după ce le văzusem și re-văzusem de 1000 de ori până în seara respectivă”, spune Esca, printre altele.

În materialul aniversar lipsește numele fondatorului.

Sârbu a fost șeful TVR în anii 90, înainte să fondeze Pro TV

Împreună cu Florin Călinescu, Sârbu a povestit despre începuturile Pro TV, la postul TV Aleph News.

„Eu visam să fac film, eram un om de cinema. A venit Revoluția. Din întâmplare am ajuns membru al primei structuri de conducere a României – Consiliul Frontului Salvării Naționale. Nu am complotat acolo, dar m-am trezit pe listă și am ajuns în felul ăsta în Guvernul lui Roman.

Incercam, desigur, să mă apropii de oameni care meritau atenție. Unul dintre ei a fost Brucan.

Am stat de vorba, m-a luat cu el la o conferință de presă, și a doua zi mi-a zis să mă duc director la Televiziunea Română. Directorul interimar de acolo, când a auzit, s-a dus la lliescu supărat. Și i-am zis „stai bă, că eu nu vreau”. S-a potolit povestea, eu lucram cu Roman. După o săptămână, vine Roman și zice: „Am vorbit cu Brucan. Te duci director general”.

Peste vreo 3 luni, a venit Țiriac si a zis că vrea să facă o televiziune. I-am zis că eu am un plan de a face o televiziune, dar n-am bani.

Odată cu intenția mea de a pleca din Guvernul Roman, unde nu mă simțeam bine, s-a născut ideea unei televiziuni ca și poartă către producția de cinema.

Mi-am făcut un plan, i l-am povestit lui Țiriac și în toamna lui ’90 mi-am dat demisia de la Guvern”

Recomandările autorului: