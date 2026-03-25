Adevărul despre programul nuclear românesc. Cioroianu: Au existat multe bănuieli la adresa lui Ceaușescu/Din câte știu eu, n-a început

Problema armamentului nuclear a revenit în actualitate odată cu războiul din Iran. Invitatul de miercuri al emisiunii Ai Aflat! cu Ionuț Cristache, istoricul Adrian Cioroianu a dat detalii explozive despre înzestrarea nucleară a țării noastre în epoca Ceaușescu.

Invitatul jurnalistului Ionuț Cristache a menționat relațiile pe care le consideră ”interesante” pe care Iranul le-a avut cu România, inclusiv în perioada comunistă. Iranul a fost mult timp un partener apropiat al țării noastre.

Ceaușescu era prieten cu Ali Khamenei

Iranul a fost mult timp un partener de nădejde al țării noastre. De altfel, ultima vizită oficială a lui Nicolae Ceaușescu, înainte de Revoluție, a fost în republica islamică.

”(Vizita) a fost fixată din timp, cred că cel puțin de prin primăvara anului 1989. De altfel, în primăvara lui 89 vine ultimul ayatollah, Ali Khamenei (n.r. – ucis în atacul SUA și Israel din 28 februarie). Cred că atunci era președinte, nu ayatollah”. 

”N-avem date din care să rezulte că și-ar fi dorit o armă nucleară”

Chestionat de moderator dacă România comunistă a avut un program nuclear, Adrian Cioroiuanu a afirmat că era un narativ al vremii despre dictator. Însă, din informațiile pe care le are ca istoric, nu există dovezi în acest sens, deși poate Ceaușescu ar fi putut fi interesat de dezvoltarea armei nucleare.

Eu personal cred că nu (a existat), dar la rigoare să știți că îl putea dezvolta. Au existat multe bănuieli la adresa lui Ceaușescu, dar din câte știu eu n-a început. Totul este doar o presupunere. În capul lui Ceaușescu Dumnezeu știe ce-o fi fost, dar pe de altă parte n-avem date din care să rezulte că și-ar fi dorit o armă nucleară

