Victor Negrescu: „Am inclus pe agenda P. E. o dezbatere despre încălcările repetate ale spațiului aerian al României de către dronele rusești”

Eurodeputatul Victor Negrescu(PSD) a reușit să atragă atenția Parlamentului European asupra României, cu privire la repetatele incursiuni ale dronelor rusești pe teritoriul nostru.

Dezbaterea parlamentarilor europeni, pe această temă, urmează să aibă loc în cadrul sesiunii plenare de la Strasbourg de miercurea viitoare, iar rezoluția este prevăzută la vot joi, informează Negrescu, pe facebook.

„Am reușit, cu sprijinul grupului social-democrat, să includ pe agenda Parlamentului European o dezbatere urmată de o rezoluție cu privire la încălcările repetate ale spațiului aerian al României și european de către dronele rusești. Este un succes important pentru România și pentru securitatea noastră, deoarece Parlamentul European va adopta o poziție fermă de sprijin pentru statele afectate, printr-un document oficial, care va cere: condamnarea acestor provocări de securitate,

sprijin concret pentru România, Polonia, Danemarca și Estonia și solidaritate cu țările afectate,

o cooperare mai strânsă UE–NATO pentru apărarea spațiului aerian,

dezvoltarea capacităților europene de apărare împotriva dronelor și protecția infrastructurilor critice (Zidul Dronelor). Dezbaterea urmează să aibă loc în cadrul sesiunii plenare de la Strasbourg de miercurea viitoare, iar rezoluția este prevăzută la vot joi.”

Social-democratul consideră că mesajul care transpare din această inițiativă este acela că „România nu este singură. Uniunea Europeană trebuie să protejeze suveranitatea statelor membre și siguranța cetățenilor săi.”

