România a fost invitată de Donald Trump să facă parte din Consiliul pentru Pace. informaţia a fost confirmată şi de Administraţia Prezidenţială a României. Deputatul Victor Ponta atrage atenţia asupra acestui gest „plin de semnificaţii.”

În situaţia dată, Ponta îi recomandă lui Nicuşor Dan „să consulte cele mai luminate minți din România, să aibă o analiză clară a variantelor posibile și a consecințelor fiecăreia”.

„Ne aflăm în cea mai complicată și imprevizibilă situație de poziționare a României în politica externă de după 1989. Solicitarea SUA este extrem de directă, dar plină de implicații. În acest moment, Președintele ar trebui să consulte cele mai luminate minți din România, să aibă o analiză clară a variantelor posibile și a consecințelor fiecăreia, să informeze opinia publică într-un mod extrem de clar și să obțină un consens politic, fără de care orice decizie luată ar fi în pericol”, scrie Ponta, duminică, pe facebook.

Deputatul mai spune că „vor exista efecte” chiar şi dacă România nu va lua o decizie, „având în vedere modul în care funcționează România în politica externă în 2026”.

„Evident, pentru Administrația „Trump” și pentru relația dintre SUA și România, această solicitare și poziționarea țării noastre sunt esențiale. Orice decizie vom lua va avea consecințe extrem de puternice și pe termen lung. Chiar și dacă nu luăm nicio decizie (ceea ce nu ar fi de mirare, având în vedere modul în care funcționează România în politica externă în 2026), vor exista, oricum, efecte.”

