Negocierile pentru formarea viitorului Guvern se află pe ultima sută de metri, iar fostul premier Victor Ponta se află în discuții avansate cu premierul desemnat Luca Niculescu pentru două portofolii importante. Potrivit unor surse politice, Ponta ar putea prelua Ministerul Economiei sau Ministerul Investițiilor și Proiectelor Europene.

În ultimele ore, au apărut mai multe variante privind componența viitorului Executiv. Listele vehiculate diferă în privința unor portofolii și a persoanelor care ar putea ocupa funcțiile de miniștri, iar negocierile nu au ajuns încă la o formulă finală.

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Ce minister ar putea prelua Victor Ponta

Potrivit surselor politice, fostul premier al României ar putea ocupa funcția de ministru al Economiei sau pe cea de ministru al Investițiilor și Proiectelor Europene. Aceste variante apar în contextul discuțiilor privind distribuirea portofoliilor în viitorul Cabinet.

De altfel, o eventuală intrare a lui Victor Ponta în Executivul lui Luca Niculescu ar putea avea relevanță și în calculele pentru susținerea parlamentară a noului Guvern. Ponta face parte din grupul UPR, care are 17 membri, iar voturile acestora ar putea fi decisive pentru învestirea noului Guvern.

Ce alte nume sunt vehiculate pentru Guvernul Niculescu

Mai multe variante privind componența viitorului Cabinet au apărut astăzi în spațiul public, potrivit informațiilor publicate de Gândul. Listele includ atât nume de politicieni, cât și posibili tehnocrați, iar distribuirea portofoliilor diferă de la o variantă la alta.

Printre numele vehiculate pentru diverse funcții ministeriale se numără Daniel Zamfir la Ministerul Economiei, Alexandru Nazare la Ministerul Finanțelor, Florin Manole la Ministerul Muncii, Alexandru Rogobete la Ministerul Sănătății și Radu Marinescu la Ministerul Justiției.

Pentru alte portofolii, sursele politice îi indică pe Marian Neacșu la Ministerul Afacerilor Interne, pe Mihai Ghigiu la Ministerul Mediului și pe Romeo Lungu la Ministerul Dezvoltării. În același timp, pentru unele ministere sunt luate în calcul persoane fără afiliere politică, susținute de președintele Nicușor Dan.

Când va fi anunțată lista finală

Premierul desemnat Luca Niculescu a anunțat că va depune joi, 15 octombrie, la Parlament, programul de guvernare și lista miniștrilor. Acesta a afirmat că își dorește o echipă competentă și că nu va renunța la măsurile care și-au dovedit eficiența.