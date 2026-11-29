Când temperatura scade, s-ar putea să simți nevoia să apelezi la pături electrice sau la radiatoare pentru a-ți asigura confortul termic. Totuși, nu este vorba doar despre reglarea temperaturii pentru a-ți ține de cald. Vremea rece poate crea condiții favorabile pentru apariția umezelii și a mucegaiului, în special în încăperile slab ventilate sau în cele care tind să fie mai reci.

Mucegaiul nu este doar o problemă estetică. Dacă este lăsat să persiste, poate deteriora pereții, tavanele și mobilierul, iar expunerea la sporii de mucegai poate declanșa alergii și probleme respiratorii. Deși ai putea crede că simpla menținere a căldurii este suficientă pentru a-l preveni, realitatea este puțin mai complexă, potrivit The Independent.

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Temperatura joacă un rol, dar la fel de importante sunt umiditatea aerului, ventilația și temperatura suprafețelor din locuință. Așadar, există o anumită temperatură la care casa devine mai vulnerabilă la umezeală și mucegai? Și ce poți face pentru a preveni apariția acestora odată cu venirea sezonului rece? Experții în calitatea aerului au dezvăluit aspectele pe care oamenii trebuie să le cunoască.

Ce niveluri de temperatură și umiditate favorizează umezeala și mucegaiul în locuință?

Umiditatea este principalul factor care contribuie la apariția umezelii și a mucegaiului în casă, însă și temperatura joacă un rol esențial, explică Jake Vincett, co-director al Heritage Build Group pentru The Independent. Mucegaiul are nevoie de umiditate pentru a se dezvolta, iar problemele apar atunci când aerul cald și umed intră în contact cu suprafețe mai reci, provocând condensul.

El precizează că, pentru a reduce riscul de apariție a mucegaiului, umiditatea relativă ar trebui, în mod ideal, să se mențină sub 60%. De asemenea, recomandă utilizarea unui higrometru un dispozitiv pentru monitorizarea nivelului de umiditate din locuință.

„Mucegaiul se va dezvolta dacă suprafața respectivă este expusă la o umiditate relativă de peste 80%”, avertizează el.

Robert Koehler, specialist în calitatea aerului interior la Corant GmbH (air-Q), adaugă că mucegaiul începe, de obicei, să se dezvolte atunci când umiditatea relativă la suprafața unui perete rămâne peste 70–80% timp de mai multe zile.

Există o „zonă de pericol” în ceea ce privește temperatura?

Potrivit lui Koehler, adevărata zonă de pericol pe timpul iernii apare atunci când temperatura în încăperi scade sub aproximativ 16°C, în timp ce umiditatea interioară rămâne peste 60%. Acest lucru este frecvent, în special, în dormitoarele neîncălzite și în camerele de oaspeți, unde pereții reci pot deveni zone critice pentru formarea condensului.

El explică faptul că aerul cu o temperatură de 20°C și o umiditate relativă de 60% poate provoca condens pe suprafețele care au o temperatură mai scăzută de aproximativ 12°C.

Vincett confirmă că nu există o temperatură fixă ​​la care mucegaiul să apară brusc, subliniind că gestionarea umidității este mai importantă decât simpla reglare a termostatului. De asemenea, el avertizează că, în locuințele în care încălzirea este pornită doar câteva ore dimineața și seara, suprafețele reci pot fi expuse în mod repetat la aer cald și umed, creând condiții ideale pentru apariția condensului și a mucegaiului.

Ce măsuri pot fi luate pentru a preveni apariția mucegaiului?

Ambii experți recomandă reducerea excesului de umiditate și îmbunătățirea circulației aerului în locuință pentru a preveni dezvoltarea mucegaiului. Vincett sugerează ștergerea ușilor de la duș după utilizare, uscarea rufelor într-o încăpere bine ventilată și folosirea ventilatoarelor de evacuare în zonele predispuse la umiditate, cum ar fi băile și bucătăriile. De asemenea, el recomandă deschiderea ferestrelor pentru câteva minute, de mai multe ori pe zi, și îndepărtarea mobilierului de pereți (la o distanță de câțiva centimetri) pentru a permite circulația aerului.

Koehler recomandă deschiderea completă a ferestrelor timp de 5–10 minute, de mai multe ori pe zi, în loc să le lăsați întredeschise (în poziție rabatată) pentru perioade lungi. Totodată, el recomandă aerisirea încăperilor după duș, gătit sau uscarea rufelor, încălzirea uniformă a camerelor și utilizarea unui dezumidificator atunci când simpla aerisire nu este suficientă pentru a menține umiditatea sub control.