Un petrolier sub pavilion maltez, care transporta până la 7.000 de tone de motorină, s-a scufundat joi dimineață în largul insulei spaniole Ibiza. Un membru al echipajului a murit, iar Spania a activat planul național de intervenție în caz de poluare maritimă.

Nava Med Emre se afla la aproximativ 25 de mile marine (46 de kilometri) de Ibiza și naviga din Algeciras spre Barcelona, potrivit autorităților din Insulele Baleare, notează Reuters.

Toți cei 17 membri ai echipajului au fost salvați, însă unul dintre ei a murit după ce a fost transportat direct la spitalul Can Misses din Ibiza. Alți șase au fost duși la două spitale de pe insulă, cu răni ușoare, în principal din cauza hipotermiei. Cinci membri ai echipajului au fost transportați la Valencia, iar alți cinci au rămas în stare bună la bordul unei nave de salvare, au precizat serviciile de urgență.

Serviciul spaniol de salvare maritimă a trimis în zonă nava Clara Campoamor, specializată în intervenții în cazul deversărilor de petrol, precum și o aeronavă pentru supravegherea zonei.

Plan național de intervenție în caz de poluare maritimă, activat

La operațiunea de salvare au participat și trei elicoptere, alături de nave comerciale aflate în apropiere. Autoritatea maritimă spaniolă a activat planul național de intervenție în caz de poluare maritimă la nivelul 2, al doilea cel mai ridicat nivel de alertă.

Zona de la nord-est de Ibiza este un habitat pentru țestoase marine, delfini și pasărea marină Puffinus mauretanicus, una dintre cele mai amenințate specii de păsări din Europa. Apele găzduiesc și întinse pajiști submarine de posidonie, esențiale pentru biodiversitatea marină.

Autoritățile din Insulele Baleare au anunțat că strâng informații despre accident și posibilele consecințe, inclusiv riscul unei poluări cu motorină, înainte de a decide eventuale măsuri suplimentare.Cauza scufundării și naționalitățile membrilor echipajului nu au fost făcute publice.