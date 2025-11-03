Victor Ponta reacționează la scandalul Planșeului Unirii: „Guvernul instalat de președinte taie banii pentru lucrări”

Victor Ponta reacționează la scandalul Planșeului Unirii, după ce Gândul a publicat un amplu material cu titlul: „Lucrările la planșeul Unirii se suspendă până la anul. Explicațiile constructorului, în EXCLUSIVITATE pentru Gândul”.

Din cauza redimensionării bugetelor alocate pentru proiectele finanţate prin Anghel Saligny, există riscul ca una dintre cele mai importante lucrări să se oprească, mai exact, este vorba despre Planşeul Unirii, pentru care există facturi restante de aproape 135 miloane de el, se arată în articolul publicat de Gândul.

Victor Ponta intervine în acest subiect și susține că „acum vine Guvernul instalat chiar de Președinte și taie banii pentru lucrări”, descriind situația planșeului drept un „film de comedie, cu posibil final tragic”.

„Noroc că românii (inclusiv bucureștenii) au o memorie atât de scurtă — și selectivă! Cine își mai amintește că, în urmă cu un an, planșeul de la Unirii a fost câmpul unei adevărate bătălii între fostul Primar General (actualul Președinte) și actualul Primar al Sectorului 4 — viitorul Primar General? Bătălia s-a încheiat cu o pace rațională și cu o firmă românească serioasă care s-a apucat de treabă. Doar că acum vine Guvernul instalat chiar de Președinte și taie banii pentru lucrări! Este un film de comedie, cu posibil final tragic — tipic pentru București, orașul în care m-am născut și în care locuiesc de 53 de ani, fără să înțeleg vreodată prea bine după ce criterii votează. Din cauza redimensionării bugetelor alocate pentru proiectele finanţate prin Anghel Saligny, există riscul ca una dintre cele mai importante lucrări să se oprească. Este vorba despre Planşeul Unirii, pentru care există facturi restante de aproape 135 miloane de el”.

Amintim că Guvernul are facturi restante la firma lui Cristian Erbaşu pentru lucrările din centrul Capitalei care au ajuns la un stadiu de 25%. Acesta a făcut declarații în exlusivitate pentru Gândul. Vezi AICI declarațiile.

