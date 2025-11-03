Prima pagină » Actualitate » Continuarea lucrărilor de la Planşeul Unirii stă în pixul ministrului Dezvoltării. Guvernul are restanţe. Cristi Erbaşu: „Aşteptăm anul viitor”

Continuarea lucrărilor de la Planşeul Unirii stă în pixul ministrului Dezvoltării. Guvernul are restanţe. Cristi Erbaşu: „Aşteptăm anul viitor”

Luiza Dobrescu
03 nov. 2025, 11:49, Actualitate
Continuarea lucrărilor de la Planşeul Unirii stă în pixul ministrului Dezvoltării. Guvernul are restanţe. Cristi Erbaşu:

Din cauza redimensionării bugetelor alocate pentru proiectele finanţate prin Anghel Saligny, există riscul ca una dintre cele mai importante lucrări să se oprească. Este vorba despre Planşeul Unirii, pentru care există facturi restante de aproape 135 miloane de el.

Guvernul are facturi restante la firma lui Cristian Erbaşu pentru lucrările din centrul Capitalei care au ajuns la un stadiu de 25%. Contactat de Gândul, constructorul a declarat:

„Nu există acest risc pentru acest an. Sunt prevăzute sumele, este bugetată o mare parte din suma respectivă, până la sfârşitul anului.

Asteptăm pentru anul viitor, să vedem cât este bugetat. Evident că nu vom putea să susţinem o lucrare de acest gen. Aceşti bani sunt alocati, prin contractul semnat.

Primăria Sector 4 face toate eforturile, însă depinde de Memorandumul cu Ministerul Dezvoltării şi Lucrărilor Publice(n.r ministru Cseke Atilla), pentru că proiectul este finanţat prin Anghel Saligny. 

Oricum, cred că nu vor fi probleme, pentru că e mult prea important să nu intre ca prioritate a ministerului. Primăria Sector 4 a făcut toate eforturile ca să prioritizeze lucrarea. De anul viitor, nu ştim ce va fi”, a declarat Cristian Erbaşu, pentru Gândul.

Din cei 800 de milioane alocaţi iniţial nu sunt acoperite costurile de execuţie. Lucrările au ca termen de finalizare 2027, pentru planşeu, iar pentru pasaj, 2028.

Patronii firmelor de construcţii se întâlnesc luni cu ministrul Finanțelor pentru a discuta despre reducerea impozitelor pe muncă şi sprijin financiar pentru companii. Aceştia sunt nemulțumiți de tăierile din contractele finanțate prin Anghel Saligny.

