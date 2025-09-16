Scene neverosimile în Capitală: un plutonier a atacat pompierii veniți să stingă incendiul provocat de el, apoi i-a lovit pe polițiștii veniți la fața locului. Cum se apără ISU București -Ilfov în acest caz inedit.

Un plutonier de la Inspectoratul pentru Situații de Urgență, în vârstă de de 28 de ani, a fost arestat după ce ar fi atacat și rănit mai mulți polițiști.

ISU București – Ilfov se delimitează ferm de gestul colegului lor

ISU București-Ilfov a luat atitudine în cazul pompierului care s-a certat cu colegii săi și cu polițiștii bucureșteni. Astfel, reprezentanții ISU B-IF transmit că instituția se delimitează ferm de orice comportament, atitudine sau faptă care contravine normelor legale, a transmis instituția.

Mai mult, reprezentanții ISU B-IF vor colabora cu autoritățile competente și vor lua măsurile care se impun.

„În contextul apariției în spațiul public a unor informații care vizează un angajat al Inspectoratului de Situații de Urgență Dealul Spirii București-Ilfov (ISU B-IF), precizăm faptul că ISU B-IF se delimitează ferm de orice comportament, atitudine sau faptă care contravine normelor legale, principiilor de etică profesională și regulamentelor militare care reglementează activitatea instituției. Totodată, colaboram cu autoritățile competente și efectuăm toate demersurile legale pentru a sprijini organele de urmărire penală”, au transmis cei de la ISU.

Totodată, ISU a subliniat că „situația este tratată cu maximă obiectivitate, instituția fiind direct interesată de aflarea stării de fapt concrete și luarea măsurilor care se impun”.

Pompierul agresiv a primit mandat de arestare preventivă pentru 30 de zile

Incidentul s-a produs într-un apartament din București. Pompierii care au fost chemați să stingă un incendiu au fost agresați de colegul lor, care locuia chiar în acel spațiu. Acesta a încercat să-i împiedice pe pompieri să-și facă datoria. Echipa de intervenție a solicitat rapid ajutorul Poliției. Ulterior, bărbatul agresiv, aflat cel mai probabil sub influența alcoolului, a atacat 3 polițiști. Pompierul agresiv a fost suspendat din funcție, pe numele său fiind emis un mandat de arestare preventivă pentru 30 de zile.

