VIDEO ȘOCANT! Momentul în care politicianul ucrainean este împușcat pe stradă de către un livrator

30 aug. 2025, 17:44, Actualitate
Atenție, imagini cu puternic impact emoțional! Pe rețelele de socializare au apărut imagini video cu momentul în care este împușcat Andrii Parubîi, fostul președinte al Parlamentului din Ucraina, ucis sâmbătă, la Liov.

Din imagini se poate vedea că ucigașul lui Parubîi este un individ deghizat în livrator Glovo, care îl așteaptă pe politician să treacă pe trotuar, apoi îl execută din spate, cu mai multe focuri de armă.

Fostul președinte al Parlamentului Ucrainei, Andrii Parubîi, a fost ucis la Liov, fiind împușcat de 5 ori

Vezi AICI imagini șocante de la fața locului

Președintele Volodimir Zelenski a anunțat sâmbătă că politicianul ucrainean Andrii Parubîi, fost președinte al Parlamentului Ucrainei (Rada Supremă), a fost ucis la Liov.

”Ministrul afacerilor interne Ihor Klimenko şi procurorul general Ruslan Kracenko tocmai au raportat în legătură cu primele circumstanţe ale unei crime oribile în Liov. Andrii Parubîi a fost ucis”, a scris Zelenski pe platforma X.

Potrivit presei din Ucraina, politicianul a fost împușcat de cinci ori, iar atacatorul era un curier care a fugit de la locul crimei.

Implicat în marile proteste din 2014

Guvernatorul Regiunii Lviv, Maksym Kozytskyi, a declarat că „autoritățile din Regiunea Lviv îl caută pe atacatorul care l-a ucis pe fostul președinte al Radei Supreme, Andrii Parubîi. Toate serviciile relevante sunt implicate. Victima a murit înainte de sosirea medicilor. Sincere condoleanțe familiei decedatului”, relatează presa din Ucraina.

