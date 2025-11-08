Magia sărbătorilor a început oficial la New York. După un drum de aproape 225 de kilometri (140 de mile) din localitatea East Greenbush, statul New York, celebrul brad de Crăciun de la Rockefeller Center a ajuns în Manhattan.

Arborele uriaș, un molid norvegian cu o înălțime de peste 24 de metri, a fost transportat cu un camion special și întâmpinat de sute de newyorkezi și turiști, care au venit să vadă simbolul celui mai cunoscut pom de Crăciun din lume.

După instalare, bradul urmează să fie decorat cu peste 50.000 de lumini LED și împodobit cu celebra stea Swarovski care va străluci în vârf. Ceremonia de aprindere a luminilor este programată pentru sfârșitul lunii noiembrie și atrage, de obicei, mii de oameni în centrul orașului.

O tradiție veche de aproape un secol

Primul brad de Crăciun de la Rockefeller Center a fost ridicat în anul 1931, chiar în perioada Marii Crize Economice, de către muncitorii care construiau complexul. Era un gest de speranță și solidaritate într-un moment dificil. Doi ani mai târziu, în 1933, tradiția s-a oficializat, iar ceremonia de aprindere a luminilor a devenit un eveniment anual.

Astăzi, bradul de la Rockefeller Center nu este doar un decor urban spectaculos, ci și un simbol al unității și al bucuriei de Crăciun. Aprinderea sa marchează începutul perioadei magice a iernii la New York.

