România nu a fost invitată să participe la grupul de lucru pe tema Ucrainei, din Cadrul Conferinței de la Munchen. Un nou eșec în politica externă

Jurnalistul Bogdan Tiberiu Iacob a făcut publică lista oficială statelor invitate să participe la grupul de lucru pe tema conflictului din Ucraina din cadrul Conferinței de la Munchen. Ministrul Apărării, Radu Miruță, și Ministrul Afacerilor Interne, Oana Țoiu, cei doi miniștrii care reprezintă România la evenimentul internațional nu au fost invitați, deși țara noastră are graniță comună cu Ucraina.
România a înregistrat un nou eșec în planul politicii externe. Prezenți la Munchen, ca parte a delegației ce reprezintă țara noastră în cadrul Conferinței liderilor europeni, Radu Miruță și Oana Țoiu nu au fost invitați să participe la grupul de lucru pe tema Ucraine. Amintim că România este una dintre țările care a oferit Ucrainei un sistem Patriot, ajutor material, dar și umanitar.
Iacob de la Inpolitics a publicat lista oficială a statelor participante, care confirmă faptul că politica externă a României a înregistrat un nou eșec răsunator.
„Avem lista invitaților pentru întâlnirea de lucru de astăzi după-amiază pe tema Ucrainei. Au fost prezenți:
Președintele francez Emmanuel Macron
Prim-ministrul olandez Dick Schoof
Prim-ministrul suedez Ulf Kristersson
Președintele Comisiei Europene, Ursula von der Leyen
Prim-ministrul britanic Keir Starmer
Președintele Consiliului European, Antonio Costa
Prim-ministrul estonian Kristen Michal
Șeful NATO, Mark Rutte
Ministrul canadian al Apărării, Anita Anand
Prim-ministrul norvegian Jonas Gahr Støre
Prim-ministrul polonez Donald Tusk
Președintele ucrainean Volodimir Zelenski
Cancelarul german Friedrich Merz
Președintele finlandez Alexander Stubb
Prim-ministrul danez Mette Frederiksen
Ministrul italian de externe, Antonio Tajani
România??…”, a scris Bogdan Tiberiu Iacob pe Facebook.
FOTO: Mediafax
