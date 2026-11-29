Viorel Cataramă, unul dintre criticii lui Ilie Bolojan din interiorul Partidului Național Liberal, a publicat o fotografie alături de social-democratul Alfred Simonis, președintele Consiliului Județean Timiș. Imaginea a fost însoțită de un mesaj despre lucrurile care îi pot apropia pe oameni dincolo de diferențele politice, omul de afaceri invocând Ziua Națională a României.

Fotografia a fost realizată la LOFT Hotel, iar Cataramă l-a prezentat pe Simonis drept prietenul său. „Locurile deosebite aduc oamenii împreună!”, a scris liberalul pe Facebook.

Viorel Cataramă: „Eu sunt liberal-conservator, el este social-democrat”

Omul de afaceri a făcut referire explicită la diferențele de orientare politică dintre el și președintele Consiliului Județean Timiș. Cataramă s-a descris drept liberal-conservator, făcând referire și la aripa conservatoare din PNL, care se opune lui Bolojan.

„Fără nicio legătură cu politica; eu sunt liberal-conservator, el este social-democrat. Dar sunt lucruri care ne pot uni. Cum ar fi Ziua Națională”, a transmis Viorel Cataramă.

Cataramă i-a cerut lui Bolojan să plece de la conducerea PNL

Viorel Cataramă se numără printre vocile critice la adresa conducerii liberale. Acesta a contestat în repetate rânduri direcția politică imprimată partidului de Ilie Bolojan și a criticat apropierea de USR, despre care spune că a îndepărtat PNL de identitatea sa liberal-conservatoare.

Cataramă a vorbit despre conturarea unei opoziții interne împotriva lui Bolojan și a susținut că divergențele din partid sunt în primul rând de natură ideologică. Acesta a afirmat că îndepărtarea lui Bolojan de la conducerea PNL ar putea detensiona situația din partid. Tot el a lansat un apel public către membrii formațiunii, cerând demiterea acestuia din funcția de președinte al PNL.

„Menținerea lui Ilie Bolojan în fruntea partidului reprezintă un risc politic mortal”, a transmis Cataramă într-un mesaj publicat pe Facebook.

Viorel Cataramă a revenit în PNL în aprilie 2024, după fuziunea prin absorbție a Partidului Dreapta Liberală, formațiunea pe care o conducea.