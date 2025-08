Viorica Dăncilă, mesaj la moartea lui Ion Iliescu. MĂRTURII despre colaborarea cu fostul șef de stat: „M-a susținut când am candidat”

Val de reacții,, după anunțul decesului lui Ion Iliescu, fost președinte al României. Viorica Dăncilă, primul femeie premier, a mărturisit că păstrează de la fostul președinte „toate lucrurile bune pe care le-a făcut pentru România” și spune că Iliescu rămâne „omul care a reușit să ne ducă în NATO.” Viorica Dăncilă a spus, marți, că a lucrat cu Ion Iliescu, atât în calitatea sa de președinte al României, dar și de președinte al Partidului Social Democrat.

Ion Iliescu a murit marți, 5 august, la vârsta de 95 de ani, la Spitalul Clinic de Urgență „Agrippa Ionescu”, unde era internat din 9 iunie. Fostul președinte avea o formă de cancer pulmonar și a fost supus de două ori unor intervenții chirurgicale după internarea sa la Spitalul SRI. Născut la 3 martie 1930, fostul șef al statului, a avut ieșiri publice foarte rare în ultimii ani, el rezumându-se la mesaje publicate pe blogul său, comemorative sau de felicitare a unor personalități sau instituții.

„Pentru mine, domnul președinte Ion Iliescu rămâne omul care a reușit să ne ducă în NATO, omul care a reușit să aducă la aceeași masă toate partidele politice pentru un obiectiv de țară, și aici mă refer la declarația de Snagov, omul care a făcut toate aceste capitolele pentru aderarea noastră la Uniunea Europeană. Cu adevărat există și controverse, dar sunt convinsă că istoria va aduce în prim plan lucrurile bune și lucrurile rele.

Interacțiunea din punct de vedere politic cu domnul Ion Iliescu era întotdeauna una bazată de argumente, o interacțiune care aducea în prim plan tot ceea ce ai aveai de făcut și care de fiecare dată se finaliza cu lămurirea lucrurilor care erau melămurite până în momentul respectiv. Eu am lucrat cu domnul Ion Iliescu, domnul Ion Iliescu m-a susținut atunci când am candidat pentru anumite funcții, am mers alături de dumnealui în campanie și credeți-mă că am avut ce învăța în momentele acelea”, a spus Viorica Dăncilă, la Antena 3 CNN.

Ion Iliescu avea cancer pulmonar

La o săptămână după ce Ion Iliescu a fost internat, reprezentanții Spitalului SRI au transmis că fostul președinte al României suferă de cancer pulmonar. La data de 16 iunie, Iliescu a fost supus unei intervenții endobronșice, sub anestezie generală.

„În urma evaluărilor de specialitate, imagistice și histopatologice, efectuate până la acest moment, comisia medicală multidisciplinară a stabilit fără dubiu că afecțiunea pulmonară de care suferă pacientul este de natură oncologică”, au transmis atunci reprezentanții Spitalului Clinic de Urgență „Agrippa Ionescu”.

Două zile mai târziu, Ion Iliescu a suferit a doua intervenție chirurgicală, pentru degajarea căilor respiratorii. Ion Iliescu a fost operat și în aprilie 2019, la Institutul „C.C. Iliescu”, diagnosticul fiind atunci de pericardită lichidiană – tamponadă cardiacă.

„Ca urmare a progresiei bolii de bază, starea generală a pacientului s-a agravat, cu dificultăți respiratorii importante. Echipa medicală multidisciplinară a stabilit în această dimineață oportunitatea efectuării unei proceduri chirurgicale de asigurare a permeabilității căilor respiratorii superioare”, au transmis reprezentanții instituției medicale, în 18 iunie.

Ion Iliescu, primul președinte al României postcomuniste

După o ascensiune rapidă în forurile de conducere ale Partidului Comunist, Ion Iliescu a fost „exilat” de Nicolae Ceaușescu în poziții de conducere în provincie. Este o figură emblematică a Revoluției, în urma căreia a devenit primul președinte al României democratice, pentru un mandat de doi ani, ulterior câștigând două mandate pline, nesuccesive.

Rolul și responsabilitatea sa în declanșarea și derularea evenimentelor din decembrie 1989, precum și a mineriadelor care au urmat rămân însă să fie determinate în instanță. Tot la judecători se află și cererea de retragere a certificatului de revoluționar al lui Ion Iliescu, înaintată de Guvern.

Lider al stângii democratice din România, el a fost fondatului Frontului Salvării Naționale (PSD), devenit în 1992 Partidul Democrației Sociale din România, actualul Partidul Social Democrat, pe listele căruia a câștigat trei mandate de senator. Primul șef de stat al României după Revoluția din 1989 a murit la 95 de ani, după ce starea sa de sănătate s-a deteriorat. Fostul președinte a fost la Spitalul Elias de mai multe ori în ultimii ani, pentru investigații. Din 9 iunie 2025, a fost internat în Spitalul Clinic de Urgență ”Agrippa Ionescu”, până la decesul său fiind îngrijit în Secția de Terapie Intensivă.

În ultimii ani, Ion Iliescu s-a retras din viața publică, iar mesajele transmise pe blogul său au fost preponderent comemorative, la moartea unor personalități din România și din străinătate, sau la aniversările importante, inclusiv la 32 de ani de la Revoluție.

Trimis în judecată pentru infracțiuni contra umanității

Pentru acțiunile sale din decembrie 1989, Ion Iliescu este urmărit penal pentru infracțiuni contra umanității, în Dosarul Revoluției. Procurorii Parchetului Militar l-au trimis în judecată în iulie 2022, la vârsta de 92 de ani, pentru a doua oară, în stare de libertate. Alături de el au fost acuzați și deferiți justiției Gelu Voican Voiculescu, membru al Consiliului Frontului Salvării Naționale (CFSN) și fost viceprim-ministru al Guvernului, și Iosif Rus, fost comandant al Aviației Militare.

Potrivit rechizitoriului, în acest dosar, fostul președinte Ion Iliescu este acuzat că ar fi indus în eroare opinia publică prin apariţiile sale televizate şi emiterea de comunicate, cu consecința amplificării psihozei generalizate a terorismului, în perioada 22-30 decembrie 1989.

În septembrie 2024, Dosarul Revoluţiei a fost retrimis la Parchetul Militar, în urma unei decizii a Înaltei Curți de Casaţie şi Justiţie, pe motiv că procurorul nu a rectificat rechizitoriul, așa cum ceruseră anterior judecătorii.

FOTO: Eduard Vînătoru – Mediafax Foto

RECOMANDAREA AUTORULUI:

ULTIMUL interviu al lui Ion Iliescu. Mesajul lui pentru clasa politică și autoironii despre „zâmbetul de Dacie” și imaginea de indestructibil