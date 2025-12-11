Prima pagină » Actualitate » Visul care a marcat-o pe Carmen Brumă. ”Nu știam ce se întâmplă”

Visul care a marcat-o pe Carmen Brumă. ”Nu știam ce se întâmplă”

11 dec. 2025, 17:30, Actualitate
Visul care a marcat-o pe Carmen Brumă. ”Nu știam ce se întâmplă”
Visul care a marcat-o pe Carmen Brumă

Carmen Brumă, în vârstă de 48 de ani, a povestit că a avut, timp mai multă vreme, un vis care a marcat-o. ”Nu știam ce se întâmplă” , a spus aceasta.

Carmen Brumă este cunoscută publicului din România din postura de asistentă și prezentatoare de televiziune. Vedeta formează un cuplu cu prezentatorul de televiziune Mircea Badea. Cei doi au împreună un băiețel, Vlad. Deși formează un cuplu de foarte mulți ani, Carmen Brumă și Mircea Badea nu au ajuns în fața altarului.

Invitată la podcastul ”Prima Dată”, realizat de Raluca Hagiu, Carmen Brumă a dezvăluit că în perioada când începuse să țină regim pentru a slăbi a început să viseze că participă la curse de alergare.

Visul care a marcat-o pe Carmen Brumă. ”Nu visam în fiecare noapte, când și când, dar visul acesta apărea. O dată la o lună, două, trei”

”Am început să visez, să am ceea ce se numește, un vis recurent. Adică odată la ceva vreme visam, fără să se întâmple ceva, eu nu alergam pe atunci. Visam că alerg un maraton și întotdeauna mă trezeam înainte de linia de sosire. Nu visam în fiecare noapte, când și când, dar visul acesta apărea. O dată la o lună, două, trei.

În perioada în care eram aproape de atingerea kilogramelor mele inițiale. Începusem să slăbesc, învățasem care este rețeta care funcționează în cazul meu. Eram pe drumul cel bun și mai aveam un pic până să reușesc să ajung la greutatea de dinainte. Am visat treaba asta cu maratonul… Mă trezeam frustrată pentru că mai aveam un pic până la finish, întotdeauna mă trezeam înainte de linia de sosire”, a detaliat Carmen Brumă, potrivit click.ro.

”Nu știam ce se întâmplă. Visam de ani de zile chestia asta. Toate lucrurile astea au o însemnătate emoțională pentru mine… Am tot amânat treaba asta cu alergarea maratonului, pentru că mi-am dorit să fac un copil. Eu oricum am rămas însărcinată la 37 de ani. N-aș fi riscat… Nu voiam să îmi afectez șansele de a rămâne însărcinată, deși eu visam în continuare. Mi-am zis clar că trebuie să o fac în viața asta. (…) După ce l-am născut pe Vlad, imediat, am zis «gata, mă apuc să mă pregătesc pentru maraton» și m-am pregătit 11 luni de zile cu un antrenor profesionist și am alergat. După aceea, nu am mai visat niciodată”, a mai declarat vedeta.

