Vizibilitate redusă în trafic din cauza ceții, pe mai multe drumuri, la nivel național, duminică dimineață

Duminică dimineață, circulația rutieră se desfășoară în condiții de ceață, pe majoritatea drumurilor din țară. Pe alocuri, vizibilitatea scade sub 50 de metri.

Conform Centrului Infotrafic din Inspectoratul General al Poliției Române, este semnalată ceață, care scade vizibilitatea în trafic sub 200 de metri, pe alocuri chiar sub 100 de metri, pe autostrăzile A0 Centura București, A3 București-Brașov și A7 Ploiești-Buzău, fără a fi sesizate evenimente rutiere în desfășurare.

Totodată, vizibilitatea în trafic este redusă din cauza ceții sub 200 de metri, izolat chiar sub 50 de metri, pe mai multe drumuri de la nivel național, în județele Maramureș, Cluj, Bistrița-Năsăud, Ialomița, Buzău, Prahova, Ilfov, Dâmbovița, Alba, Brașov, Mureș, Harghita, Sibiu, Bacău, Suceava, Galați, Vrancea, Vaslui, Gorj, Dolj și Vâlcea.

Pe timp de ceaţă, în afară de reducerea vitezei, mărirea distanţei în mers şi folosirea corespunzătoare a luminilor, pe autostrăzi trebuie respectate şi alte reguli specifice: să nu opriţi pe benzile de circulaţie şi pe banda de urgenţă; în cazul unei pene sau defecţiuni tehnice, trebuie să porniţi luminile de avarie, să vă echipaţi cu vesta reflectorizantă, să scoateţi pasagerii din autovehicul în afara părţii carosabile şi să amplasaţi triunghiurile reflectorizante, unul după celălalt, la distanţe mai mari.

De asemenea, Centrul INFOTRAFIC din Inspectoratul General al Poliției Române informează că circulația rutieră a fost oprită pe DN7, sensul de mers Râmnicu Vâlcea spre Pitești, la kilometrul 163+900 de metri, în zona localității Milcoiu, județul Vâlcea, după ce un autotren încărcat cu televizoare a impactat parapetul median și a rămas imobilizat pe suprafața de rulare. Evenimentul s-a soldat doar cu pagube materiale. Traficul rutier se desfășura pe sensul opus, prin dirijare și se estimează reluarea normală a circulației după ora 08:00.

