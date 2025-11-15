Prima pagină » Actualitate » Cod galben de ceață în 30 de județe din România. Zonele în care vizibilitatea este redusă sub 200 de metri

15 nov. 2025, 10:20, Actualitate
Meteorologii ANM au emis un cod galben de ceață valabil pentru 30 de județe din România. În anumite zone din țară, vizibilitatea va fi redusă sub 200 de metri. Izolat, ceața va fi mai densă, iar vizibilitatea va fi sub 50 de metri. În anumite zone, va fi prezentă și burnița.

În general, weekendul 15-16 noiembrie 2025 vine cu nebulozitate persistentă în zonele joase de relief, în sudul, centrul și parțial estul țării. De asemenea, burnița este prezentă. Altfel, cerul va fi variabil în restul teritoriului, iar maximele se vor situa între 10 și 20 de grade, așa cum a precizat meteorologul de serviciu al ANM pentru Gândul.

Meteorologii au emis, în această dimineață, un cod galben de ceață valabil pentru 25 de județe. În anumite zone, vizibilitatea poate fi afectată de ceața densă, iar în alte zone sunt prezente și precipitațiile.

Cod galben de ceață

Un cod galben de ceață este valabil pentru județul Bacău (inclusiv zona joasă).

  • Târgu Ocna, Bârsănești;

  • Bacău, Onești, Buhuși, Sascut, Balcani, Poduri, Răcăciuni, Helegiu, Mărgineni, Blăgești, Pârjol, Cleja, Mănăstirea Cașin, Berești-Tazlău, Faraoani, Gârleni, Podu Turcului, Luizi-Călugăra, Căiuți, Răchitoasa, Livezi, Târgu Trotuș, Corbasca, Bârsănești, Nicolae Bălcescu, Pârgărești, Stănișești, Măgirești, Buhoci, Filipești, Horgești, Sănduleni, Letea Veche, Orbeni, Ștefan cel Mare, Glăvănești, Motoșeni, Pâncești, Urechești, Solonț, Parincea, Valea Seacă, Cașin, Săucești, Măgura, Racova, Ungureni, Gioseni, Plopana, Parava, Dealu Morii, Hemeiuș, Scorțeni, Găiceana, Coțofănești, Huruiești, Gura Văii, Negri, Tătărăști, Traian, Buciumi, Strugari, Lipova, Ardeoani, Prăjești, Filipeni, Tamași, Vultureni, Odobești, Colonești, Berești-Bistrița, Dămienești, Roșiori, Secuieni, Oncești, Izvoru Berheciului, Itești, Bogdănești, Sărata;Județul Botoşani: Dorohoi, Hudești, Coțușca, Suharău, Havârna, Rădăuți-Prut, Ibănești, Șendriceni, Cristinești, Dersca, George Enescu, Hilișeu-Horia, Păltiniș, Broscăuți, Mileanca, Pomârla, Darabani, Cândești, Cordăreni, Viișoara, Concești, Lozna.

Cod galben valabil și în județul Neamț (inclusiv zona joasă), până la ora 11:00.

  • Piatra-Neamț, Crăcăoani, Agapia, Bălțătești, Gârcina;

  • Piatra-Neamț, Roman, Târgu Neamț, Săbăoani, Roznov, Borlești, Vânători-Neamț, Tămășeni, Piatra Șoimului, Răucești, Cordun, Horia, Doljești, Săvinești, Dumbrava Roșie, Gherăești, Zănești, Podoleni, Grumăzești, Bodești, Rediu, Trifești, Petricani, Ion Creangă, Girov, Sagna, Români, Crăcăoani, Icușești, Botești, Agapia, Bălțătești, Țibucani, Bârgăuani, Cândești, Mărgineni, Urecheni, Timișești, Brusturi, Bahna, Secuieni, Păstrăveni, Ștefan cel Mare, Costișa, Oniceni, Valea Ursului, Dulcești, Bozieni, Moldoveni, Ghindăoani, Războieni, Dragomirești, Stănița, Dochia, Tupilați, Făurei, Gâdinți, Ruginoasa, Negrești, Boghicea, Văleni, Pâncești, Dobreni, Drăgănești, Bira, Poienari.

Și în județele Vrancea, Vaslui și Galați este semnalată ceață care determină vizibilitate redusă sub 200 m, izolat sub 50 m.

Afectate de ceață vor fi și județele Ialomița, Argeș, Călărași, Giurgiu, Dâmbovița, Teleorman, aceasta determinând vizibilitate redusă sub 200 de metri.

  • Județul Ialomiţa: Slobozia, Fetești, Făcăeni, Bordușani, Perieți, Ciulnița, Sudiți, Movila, Stelnica, Cosâmbești, Mărculești, Albești, Buești;

  • Județul Argeş: Costești, Topoloveni, Buzoești, Leordeni, Bârla, Slobozia, Ungheni, Stolnici, Lunca Corbului, Suseni, Căteasca, Rătești, Recea, Rociu, Căldăraru, Miroși, Negrași, Hârsești, Mozăceni, Popești, Izvoru, Oarja, Ștefan cel Mare, Teiu, Râca;

  • Județul Călăraşi: Călărași, Modelu, Borcea, Dragalina, Dor Mărunt, Roseți, Perișoru, Grădiștea, Jegălia, Cuza Voda, Independența, Unirea, Ștefan cel Mare, Dragoș Vodă, Alexandru Odobescu, Vlad Țepeș, Ștefan Vodă, Vâlcelele, Dichiseni;

  • Județul Giurgiu: Bolintin-Vale, Florești-Stoenești, Roata de Jos, Ulmi, Găiseni, Vânătorii Mici, Crevedia Mare, Cosoba;

  • Județul Dâmboviţa: Târgoviște, Găești, Titu, I. L. Caragiale, Potlogi, Corbii Mari, Dragomirești, Răzvad, Băleni, Gura Ocniței, Dragodana, Răcari, Bucșani, Petrești, Văcărești, Cojasca, Lungulețu, Aninoasa, Mătăsaru, Gura Șuții, Ciocănești, Comișani, Odobești, Tărtășești, Finta, Braniștea, Uliești, Mogoșani, Conțești, Vișina, Nucet, Brezoaele, Sălcioara, Poiana, Dobra, Șelaru, Ulmi, Cobia, Produlești, Costeștii din Vale, Crângurile, Hulubești, Raciu, Morteni, Lucieni, Perșinari, Valea Mare, Gura Foii, Răscăeți, Slobozia Moară, Cornățelu, Bilciurești;

  • Județul Teleorman: Tătărăștii de Jos, Poeni, Tătărăștii de Sus, Gratia, Sârbeni.

Alte județe afectate sunt: Gorj, Olt, Vâlcea, Dolj, Mehedinți. Va fi prezentă local ceață ce determină vizibilitate redusă sub 200 de metri și izolat sub 50 de metri izolat asociată cu burniţă. Ceața va fi prezentă până la ora 12:00 și în județele Alba, Covasna, Brașov, Mureș, Sibiu, Cluj, Sălaj, Bistrița-Năsăud.

Alte zone în care se semnalează ceață:

  • Județul Arad: Lipova, Săvârșin, Bârzava, Conop, Vărădia de Mureș, Birchiș, Petriș, Ususău, Bata;
  • Județul Hunedoara: Ilia, Dobra, Vețel, Zam, Gurasada, Brănișca, Burjuc;
  • Județul Caraş-Severin: Moldova Nouă, Bozovici, Pojejena, Berzasca, Sichevița, Răcășdia, Sasca Montană, Lăpușnicu Mare, Bănia, Dalboșeț, Coronini, Ciclova Română, Gârnic, Șopotu Nou, Socol, Cărbunari, Naidăș, Ciuchici;
  • Județul Hunedoara: Hunedoara, Deva, Orăștie, Călan, Simeria, Hațeg, Sântămăria-Orlea, Certeju de Sus, Șoimuș, Beriu, Bretea Română, Romos, Geoagiu, Teliucu Inferior, Orăștioara de Sus, Boșorod, Rapoltu Mare, Hărău, Turdaș, Băcia, Totești, Balșa, Pestișu Mic, Mărtinești, General Berthelot, Cârjiți;
  • Județul Constanța;
  • Județul Tulcea.

