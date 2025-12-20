Prima pagină » Actualitate » Vor dispărea midiile din Marea Mediterană? Un studiu trage un semnal de alarmă

20 dec. 2025, 11:00, Actualitate
Un studiu publicat în revista „Earth’s Future” avertizează că producția de midii în Marea Mediterană ar putea scădea încă din 2050, dacă încălzirea continuă, relatează rețeaua de televiziune RTBF din Belgia.

Timp de 14 luni, cercetătorii au expus midii și stridii în apă nefiltrată din Laguna Thau din sudul Franței, reproducând salinitatea, oxigenul, virusurile și bacteriile. Apoi au încălzit apa (+1°C până la +3°C) și au îmbogățit-o cu CO₂ pentru a simula scenarii climatice pentru 2050, 2075 și 2100.

Această lucrare este un apel la adaptare la încălzirea globală ”, a declarat Fabrice Pernet, cercetător la Institutul Francez de Cercetare pentru Exploatarea Mării și autor principal al studiului.

Mortalitatea midiilor este aproape totală

Rezultatele sunt alarmante: mortalitatea midiilor este „aproape totală” în toate condițiile viitoare testate.

O creștere a temperaturii de doar 1°C este suficientă pentru a provoca o mortalitate completă pe timpul verii. Aceste observații sunt în concordanță cu episoadele recente de mortalitate în masă raportate în estul Mediteranei, Italia și Grecia, subliniază dl Pernet.

Stridiile prezintă o rezistență mai bună, cu o rată de supraviețuire de aproximativ 77% chiar și în 2100. Cu toate acestea, creșterea lor scade cu 40%, prelungind ciclurile și costurile agricole și crescând expunerea la riscurile de mediu.

Autorii solicită măsuri de adaptare: selectarea tulpinilor rezistente, co-cultivarea cu alge sau relocarea în largul mării. „Suntem foarte aproape de punctul de cotitură”, avertizează Fabrice Pernet.

