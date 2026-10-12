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Vremea se strică în România. Cod galben de ploi emis de ANM. Lapoviță și ninsoare la munte

Elena Popescu
Vremea se strică în România. Cod galben de ploi emis de ANM. Lapoviță și ninsoare la munte
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Vremea se strică în România. După zile întregi de temperaturi ca de vară, meteorologii ANM au emis o informare meteo de răcire bruscă, dar și de precipitații și vânt.

Așadar, în intervalul 12 octombrie, ora 10 – 14 octombrie, ora 10,  va ploua temporar în jumătatea de sud-est a țării. Izolat ploile vor avea și caracter de aversă. La munte, la altitudini mai mari de 1500 m, vor fi precipitații și sub formă de lapoviță și ninsoare. Cantitățile de apă acumulate vor fi în general de 15…20 l/mp și pe alocuri vor depăși 30 l/mp.

Temporar vor fi intensificări ale vântului, cu viteze la rafală în general de 45…50 km/h, local în est, sud-est și în extremitatea de sud-vest a teritoriului. La munte, cu precădere în Carpații Meridionali și de Curbură, la altitudini mari vor fi rafale de 70…90 km/h.

Vremea va deveni mai rece decât în mod normal la această dată.

Cod galben de ploi emis de ANM. Lapoviță și ninsoare la munte

Totodată, Administrația Națională de Meteorologie a emis și un cod galben de ploi torențiale în mai multe județe din centrul și sudul țării.

În intervalul 12 octombrie, ora 10:00 – 13 octombrie, ora 10:00, în estul Olteniei, vestul, centrul și nordul Munteniei și în Carpații de Curbură vor fi ploi însemnate cantitativ. În intervale scurte de timp, dar mai ales prin acumulare, cantitățile de apă vor fi de 20 – 30 l/mp și izolat de 40 l/mp.

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