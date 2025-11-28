Într-o variantă optimistă, în anul 2028 ar putea fi gata – integral – Autostrada Sibiu-Pitești (122 km). Cel mai probabil, însă, doar lotul 3 Tigveni – Cornetu (37,4 km) va fi gata peste 3 ani, iar lotul 2, Boița – Cornetu (31,33 km) să fie finalizat în 2029. În ceea ce privește Autostrada Transilvania (A3), acesta ar putea fi gata, integral, în 2031 sau 2032.

Anunțul a fost făcut de Irinel Scrioșteanu, secretar de stat în Ministerul Transpoturilor.

„Loturile 2 și 3 (n.red. – din Autostrada Pitești – Sibiu A1) sunt acum parțial cu autorizație de construire. Antreprenorii sunt mobilizați mai bine pe lotul 3, puțin mai incipient pe lotul 2, iar pe restul tronsoanelor care nu sunt încă în faza de autorizație de construire suntem în procedurile de revizuire a acordului de mediu pentru că în urma studiilor geologice care au fost realizate au fost câteva modificări de proiect și de traseu, nu de amploare, dar impune revizuirea acestui acord de mediu”, a declarat Scrioșteanu.

„În scurt timp va ajunge și instalația de foraj a primului tunel”

Conform lui Ionel Scrioșteanu, în primăvară ar trebui să fie obținute avizele și constructorii să intre în execuție.

„Sunt două loturi de autostradă în zonă montană, extrem de dificile din punct de vedere al realizării construcțiilor. 2028-2029 sper să închidă și tronsonul 2, tronsonul 3 cred că la sfârșitul anului 2028 se poate finaliza. Constructorul este foarte bine mobilizat, are două organizări de șantiere principale la capetele acestui lot și pregătirea este foarte amplă. De altfel, în scurt timp va ajunge și instalația de foraj a primului tunel, care va fi furat, cu o instalație tip TMB”, a precizat secretarul de stat în ministerul Transporturilor.

În ceea ce privește Autostrada Transilvania, ultimul lot, și cel mai dificil – cel cu tunelurile de la Meseș -, ar putea fi gata în 2031 – 2032, conform lui Ionel Scrioșteanu.

Întreaga poziție exprimată de Ionel Scrioșteanu, în ceea ce privește infrastructura rutieră și nevoile transportatorilor poate fi urmărită AICI.

Proiectul „Viitorul începe azi” este susținut de Constructii Erbașu.

RECOMANDAREA AUTORULUI: