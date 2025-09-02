Prima pagină » Actualitate » WhatsApp, avertisment URGENT emis tuturor utilizatorilor de iPhone. Trebuie să facă asta

02 sept. 2025, 13:59, Actualitate
WhatsApp a lansat o actualizare importantă pe care toți utilizatorii de iPhone trebuie să o instaleze. Oricine folosește un astfel de telefon ar face bine să se asigure că urmează sfaturile și că aplicația este actualizată la ultima versiune.

Acest nou avertisment vine după descoperirea unui atac care ar putea permite hackerilor să vizeze dispozitive și să fure informații extrem de sensibile.

Actualizare urgentă pentru iOS și WhatsApp

Specialiștii au descoperit că este vorba despre un atac de tip „zero-click”, ceea ce înseamnă că nu este necesar ca utilizatorul să apese pe linkuri suspecte sau să descarce fișiere pentru ca dispozitivul să fie compromis.

Apple a lansat recent un patch de securitate pentru a bloca această breșă (CVE-2025-43300), iar Meta a confirmat că și WhatsApp a fost actualizat pentru a preveni exploatarea vulnerabilității.

„Această eroare putea fi folosită într-un atac sofisticat asupra unor utilizatori atent selectați. Atâta timp cât actualizările sunt instalate, riscul este eliminat”, au transmis reprezentanții WhatsApp.

Potrivit lui Adam Boynton, Senior Security Strategy Manager la Jamf, popularitatea WhatsApp și a dispozitivelor Apple le transformă într-o țintă principală pentru infractorii cibernetici: „Dacă un atacator găsește o cale de acces, recompensa este uriașă. Astfel de vulnerabilități zero-click pot deschide ușa pentru furt de date, interceptarea conversațiilor sau chiar atacuri ransomware”.

Chiar dacă acest atac a vizat doar un număr mic de persoane, experții în securitate avertizează că este esențial ca toți utilizatorii să-și actualizeze aplicațiile și sistemele de operare la zi, scrie The Mirror.

Pentru a te asigura că WhatsApp este actualizat, accesează App Store, intră în profilul tău din colțul din dreapta sus și verifică lista aplicațiilor care necesită update.

Deși vulnerabilitatea descoperită afectează în special dispozitivele Apple, specialiștii recomandă și utilizatorilor Android să aibă actualizările la zi, pentru a beneficia rapid de patch-urile de securitate.

Fondatorul TELEGRAM, critic la adresa autorităților franceze: „M-au arestat acum un an, dar nu au găsit dovezi ale infracțiunilor de care mă acuză"

WhatsApp introduce a treia BIFĂ în conversațiile din aplicație. Ce înseamnă și cum o poți activa pentru mai multă securitate

