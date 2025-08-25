Prima pagină » Știri externe » Fondatorul TELEGRAM, critic la adresa autorităților franceze: M-au arestat acum un an, dar nu au găsit dovezi ale infracțiunilor de care mă acuză

Fondatorul TELEGRAM, critic la adresa autorităților franceze: M-au arestat acum un an, dar nu au găsit dovezi ale infracțiunilor de care mă acuză

25 aug. 2025, 21:32, Știri externe
Fondatorul TELEGRAM, critic la adresa autorităților franceze: M-au arestat acum un an, dar nu au găsit dovezi ale infracțiunilor de care mă acuză

Fondatorul TELEGRAM, critic la adresa autorităților franceze: M-au arestat acum un an, dar nu au găsit dovezi ale infracțiunilor de care mă acuză

Pavel Durov, fondatorul Telegram, a criticat într-un mesaj pe canalul său oficial ancheta din Franţa care îl vizează şi care, potrivit lui, nu reuşeşte să stabilească o vină, la un an de la arestarea sa.

„În urmă cu un an, poliţia franceză m-a plasat în arest pentru patru zile din cauza unor persoane care utilizau Telegram pentru a comite infracţiuni. Un an mai târziu, ancheta nu reușește să stabilească vreo neregulă la adresa mea sau Telegram. Arestarea fondatorului și directorului unei companii din domeniul tehnologic a produs valuri la vremea respectivă, însă ea nu s-a produs pe un temei legal. Compania a răspuns mereu cerințelor absurde din Franța și nu are o problemă în a respecta legislația în vigoare”, transmite Durov, potrivit France 24.

Patronul Telegram a subliniat că prin arestarea sa, Franța și-a făcut un mare deserviciu.

„Din nefericire, singura consecinţă venită de pe urma arestării mele este că Franța și-a produs un imens prejudiciu de imagine. Nu te poți numi țara libertăţii prin constrângeri politice și arestări forțate. Un lucru este cert: voi lupta în instanță și voi câștiga”, conchide Durov.

În custodia poliției, oligarhul a mărturisit că este conștient de dimensiunea faptelor penale care se petrec pe platforma sa de socializare, însă întotdeauna a colaborat cu autoritățile pentru a remedia problemele.

RECOMANDAREA AUTORULUI

Fondatorul Telegram acuză din nou FRANȚA de ingerințe în scrutinul prezidențial din România

Înșelătoria care circulă pe WhatsApp și Telegram îi „scutură” pe utilizatori de bani. Cum sunt păcăliți aceștia să investească în criptomonede false

Citește și

VIDEO Trump îndeamnă Israelul să ajungă la un ACORD cu grupul Hamas /„Este o situație teribilă” în Fâșia Gaza, dar „se apropie de final”
22:22
Trump îndeamnă Israelul să ajungă la un ACORD cu grupul Hamas /„Este o situație teribilă” în Fâșia Gaza, dar „se apropie de final”
AUTO Porsche renunță la proiectul Cellforce. Planurile de producție de baterii pentru vehicule electrice „nu mai sunt VIABILE economic”
22:09
Porsche renunță la proiectul Cellforce. Planurile de producție de baterii pentru vehicule electrice „nu mai sunt VIABILE economic”
EXTERNE Emisarul special al lui TRUMP: Oficialii „lucrează foarte, foarte intens” la eforturile de a pune capăt războiului din Ucraina
21:19
Emisarul special al lui TRUMP: Oficialii „lucrează foarte, foarte intens” la eforturile de a pune capăt războiului din Ucraina
VIDEO Trump speră că Putin și Zelenski vor ajunge la un ACORD, dar nu se implică în organizarea summitului, nici nu oferă bani /„Voi trebuie să rezolvați”
21:18
Trump speră că Putin și Zelenski vor ajunge la un ACORD, dar nu se implică în organizarea summitului, nici nu oferă bani /„Voi trebuie să rezolvați”
EXTERNE Premierul Franței vrea să obțină în septembrie votul de încredere al Parlamentului pe tema planului bugetar
21:13
Premierul Franței vrea să obțină în septembrie votul de încredere al Parlamentului pe tema planului bugetar
TEHNOLOGIE Startup-ul xAI al lui Elon Musk a dat în judecată Apple și OpenAI: „Au ACAPARAT piețele pentru a-și menține monopolul”
20:18
Startup-ul xAI al lui Elon Musk a dat în judecată Apple și OpenAI: „Au ACAPARAT piețele pentru a-și menține monopolul”
Mediafax
Ministerul Muncii, anunț despre modul în care românii pot încasa banii din pensiile private
Digi24
Ce s-a întâmplat cu un avion plin cu ruși, care a aterizat de urgență în Estonia, după un atac cu drone
Cancan.ro
Adrian Brîncoveanu, tunuri de milioane înainte de separarea de Andreea Marin. Adio cu premeditare?!
Prosport.ro
FOTO. Femeia care ia bani pentru pozele cu ea și pentru a ieși la întâlniri cu bărbați
Adevarul
Cum au vrut rușii să ofere Transilvania, în secret, Ungariei. Refuzul primit de liderul sovietic Leonid Brejnev
Mediafax
Sezon dezastruos pe litoral. Scăderi pe toate liniile. Decizia luată de hotelieri
Click
Țara pe care trebuie s-o eviți. Unde să nu mergi în vacanță: „Am stat o noapte și apoi am plecat”
Wowbiz
Primele cuvinte ale tânărului care a agonizat 10 ore în râpa din munții Făgăraș lângă cei 4 prieteni morţi! Declarații sfâșietoare
Antena 3
O tânără de 22 de ani a murit imediat după ce a făcut un CT de rutină
Digi24
Reacția lui Donald Trump după ce Vladimir Putin a bombardat o fabrică americană din Ucraina
Cancan.ro
Ce le-a spus Costin Bulgaru, tânărul de 21 de ani care a agonizat 10 ore în râpa din Făgăraș, salvatorilor. La căutări a participat și tatăl lui
Ce se întâmplă doctore
O recunoști pe celebra actriță? I-a cucerit pe toți cu frumusețea ei, în tinerețe. Astăzi, e total schimbată!
observatornews.ro
Cum funcţionează taxarea inversă la TVA, pregătită în Pachetul 2. Economist: "N-ar mai avea ce să fure"
StirileKanalD
Rusia exclude o întâlnire directă cu Volodimir Zelenski. Răsturnare de situație în privința opririi războiului din Ucraina
KanalD
Ștefan și Ștefania, doi dintre tinerii morți în accidentul din Munții Iezer Păpușa, vor fi conduși marți pe ultimul drum. Familia și apropiații sunt devastați de durere: „Urmau să se căsătorească”
Ciao.ro
Cum au arătat Andreea Esca, Delia sau Andra când s-au căsătorit. Andreea Bănică a strălucit într-o rochie minusculă
Promotor.ro
Camera auto care îți poate salva permisul, lansată acum la preț surprinzător
Descopera.ro
Ce s-a întâmplat înainte de BIG BANG?
Evz.ro
Cristi Chivu, la marele debut în Serie A. Inter Milano - AC Torino, ora 21.45
A1
Cum arată camera de cămin a Violetei Bănică din SUA. La ce facultate de prestigiu a intrat fiica Andreei Marin
Stirile Kanal D
A fost prins în Germania. Emil Gânj a dat peste cap planurile polițiștilor
Kfetele
David Pușcaș, ajuns la capătul puterilor! Tânărul cere ajutor în mediul online pentru plata întreținerii, după ce contul de TikTok este pe cale să îi fie închis: "Nici nu-mi pasă dacă n-am ce să mănânc!"
RadioImpuls
Adevărul iese la iveală! Lucia spune fără ocolișuri de a ales să se îndepărteze de Danciu: „Aș fi avut anumite așteptări”. Reacția concurentului din ”Casa Iubirii”: „Ai avut un dubiu constant”
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. O tipă îngrozită: -Vai, a venit soțul, fugi, ascunde-te repede!
Descopera.ro
Cum influențează alimentația somnul: Între mituri și realitate
VIDEO Fructele și legumele au ajuns adevărate produse de LUX pentru unii români. Sunt considerate deja delicatese, din cauza prețurilor ridicate
23:21
Fructele și legumele au ajuns adevărate produse de LUX pentru unii români. Sunt considerate deja delicatese, din cauza prețurilor ridicate
VIDEO Speriați de FACTURILE uriașe, consumatorii de energie au luat cu asalt sediile furnizorilor cu tarife mai mici pentru a-și schimba contractul
23:06
Speriați de FACTURILE uriașe, consumatorii de energie au luat cu asalt sediile furnizorilor cu tarife mai mici pentru a-și schimba contractul
ACTUALITATE Daniel David spune că nu crede că demisia sa ar rezolva criza fiscal-bugetară: „Funcţionarea sistemului este mai importantă decât poziţia de ministru”
23:05
Daniel David spune că nu crede că demisia sa ar rezolva criza fiscal-bugetară: „Funcţionarea sistemului este mai importantă decât poziţia de ministru”
EDUCAȚIE Salariile dascălilor plătiți cu ora vor scădea. Ministrul Educației anunță noi măsuri pentru profesori
22:59
Salariile dascălilor plătiți cu ora vor scădea. Ministrul Educației anunță noi măsuri pentru profesori
EDUCAȚIE Ministrul Educației visează la învățământ „ca afară” când i se dă exemplul unui elev din munții Apuseni
22:41
Ministrul Educației visează la învățământ „ca afară” când i se dă exemplul unui elev din munții Apuseni
VIDEO Autobuzele supraetajate pentru TURIȘTI circulă din nou prin București. Cât costă o călătorie cu acest mijloc de transport
22:26
Autobuzele supraetajate pentru TURIȘTI circulă din nou prin București. Cât costă o călătorie cu acest mijloc de transport