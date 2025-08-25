Fondatorul TELEGRAM, critic la adresa autorităților franceze: M-au arestat acum un an, dar nu au găsit dovezi ale infracțiunilor de care mă acuză

Pavel Durov, fondatorul Telegram, a criticat într-un mesaj pe canalul său oficial ancheta din Franţa care îl vizează şi care, potrivit lui, nu reuşeşte să stabilească o vină, la un an de la arestarea sa.

„În urmă cu un an, poliţia franceză m-a plasat în arest pentru patru zile din cauza unor persoane care utilizau Telegram pentru a comite infracţiuni. Un an mai târziu, ancheta nu reușește să stabilească vreo neregulă la adresa mea sau Telegram. Arestarea fondatorului și directorului unei companii din domeniul tehnologic a produs valuri la vremea respectivă, însă ea nu s-a produs pe un temei legal. Compania a răspuns mereu cerințelor absurde din Franța și nu are o problemă în a respecta legislația în vigoare”, transmite Durov, potrivit France 24.

Patronul Telegram a subliniat că prin arestarea sa, Franța și-a făcut un mare deserviciu.

„Din nefericire, singura consecinţă venită de pe urma arestării mele este că Franța și-a produs un imens prejudiciu de imagine. Nu te poți numi țara libertăţii prin constrângeri politice și arestări forțate. Un lucru este cert: voi lupta în instanță și voi câștiga”, conchide Durov.

În custodia poliției, oligarhul a mărturisit că este conștient de dimensiunea faptelor penale care se petrec pe platforma sa de socializare, însă întotdeauna a colaborat cu autoritățile pentru a remedia problemele.

