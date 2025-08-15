Prima pagină » Actualitate » WhatsApp intră în „liga Zoom sau Google Meet”. Aplicația va permite PROGRAMAREA conferințelor video. Ce funcții interactive implementează Meta

Denis Andrei
15 aug. 2025, 10:14, Actualitate
Foto: Profimedia images

Aplicația WhatsApp, deținută de compania Meta, anunță o serie de noutăți pentru apelurile video de business. Noua funcție le va permite utilizatorilor să stabilească apeluri video de grup la o dată și oră viitoare, dar și să folosească funcții interactive similarle cu aplicații specializate precum Zoom sau Google Meet.

WhatsApp continuă evoluția sa treptată către un instrument de comunicare mai prietenos pentru mediul de lucru, lansând o serie de actualizări menite să îmbunătățească experiența apelurilor de grup.

Cea mai notabilă adăugire este posibilitatea de a programa apeluri de grup – o funcție disponibilă de mult timp pe platforme enterprise precum Zoom și Google Meet, dar nouă în ecosistemul WhatsApp, potrivit Absolutegeeks.com.

Cum se face programarea conferințelor video

Programarea conferințelor se face prin secțiunea Calls, folosind butonul „+” și selectând opțiunea „Schedule Call”. Ulterior, utilizatorii pot invita participanții doriti și pot vedea în listă toate apelurile programate, împreună cu datele, orele și participanții.

De asemenea, WhatsApp va permite utilizatorilor să sincronizeze detaliile apelurilor cu aplicațiile lor de calendar, oferind un flux de lucru mai fluid pentru utilizatorii care se bazează pe instrumente de programare.

Participanții vor primi o alertă când întâlnirea este pe punctul de a începe, iar creatorii linkurilor vor primi o notificare când cineva se alătură apelului – un nivel suplimentar de vizibilitate care ajută la gestionarea mai eficientă a interacțiunilor echipei.

Funcții interactive în WhatsApp

Pe lângă programare, WhatsApp introduce două funcții suplimentare întâlnite frecvent în platformele profesionale de apeluri video: o opțiune „ridică mâna” și reacții emoji în timpul apelurilor.

Funcția „ridică mâna” permite participanților să semnaleze când doresc să vorbească, o soluție practică pentru conversații mai mari sau mai structurate. Reacțiile emoji oferă o modalitate ușoară, non-verbală, de a răspunde în timp real, fără a întrerupe fluxul discuției.

Deși aceste modificări pot părea nesemnificative în sine, ele reprezintă o schimbare notabilă în modul în care WhatsApp se poziționează.

Ce a început ca o aplicație simplă de mesagerie în 2009 preia din ce în ce mai multe elemente de la platformele adaptate mediilor de lucru hibride.

Cu peste două miliarde de utilizatori la nivel global, chiar și actualizările incrementale, precum programarea apelurilor WhatsApp, ar putea avea un impact semnificativ, în special pentru echipele mici sau grupurile informale care deja se bazează pe aplicație pentru comunicare.

