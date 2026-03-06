Prima pagină » Tehnologie » Cum poți vizualiza starea cuiva pe WhatsApp pe ascuns. Trucul care te ajută să rămâi anonim

06 mart. 2026, 10:45, Tehnologie
Te-ai întrebat vreodată cum poți vizualiza starea cuiva pe WhatsApp pe ascuns? Este un truc ce poate fi folosit, dacă îți dorești să rămâi anonim. Așa cum este setat, creatorul unei „stări” poate să vadă contactul care a vizualizat-o. Există, însă, patru moduri diferite în care postarea temporară poate fi văzută „incognito”.

Există posibilitatea să vizualizezi starea de pe WhatsApp a unui contact fără să își dea seama creatorul. Este o vizualizare anonimă și, de cele mai multe ori, contactele pot reacționa la postările temporare de 24 de ore. Este o funcție similară cu cea de pe Instagram și Facebook.

„În Stare puteți partaja texte criptate de la capăt la capăt, fotografii, videoclipuri și GIF-uri care dispar după 24 de ore. Pentru a trimite și a primi actualizări de stare de la persoanele dvs. de contact, dvs. și persoanele de contact trebuie să salvați reciproc numerele de telefon în agenda telefonului dvs”, descrie WhatsApp modul în care funcționează funcția de stare.

Însă, cum poți vedea starea unui contact pe WhatsApp în mod anonim?

Cum poți vizualiza starea cuiva pe WhatsApp pe ascuns

Vizualizarea anonimă a stării de pe WhatsApp

Dacă menții setările normale, creatorul va putea să vadă atunci când vizualizezi starea de pe WhatsApp. Însă, poți apela la un mic truc pentru a rămâne anonim. Cea mai simplă soluție este probabil să dezactivați confirmările citite, scrie Ziarulromanesc.de.

Altfel, stările pot fi vizualizate în browserul web, în modul incognito. Starea de pe WhatsApp poate fi văzută și offline, însă doar scrierea rămâne vizibilă clar. Imaginea va fi neclară. Altă variantă reprezintă setarea telefonului pe „mod avion”, apoi vizualizarea stării.

FLASH NEWS Bolojan a vorbit la telefon cu preşedintele Emiratelor Arabe Unite: „Premierul a mulţumit personal pentru sprijinul acordat cetăţenilor români”
12:14
Bolojan a vorbit la telefon cu preşedintele Emiratelor Arabe Unite: „Premierul a mulţumit personal pentru sprijinul acordat cetăţenilor români”
VIDEO EXCLUSIV Daniela Bădiță, Product and Services Development Manager Clinicile Affidea: „Inteligența artificială contribuie la creșterea preciziei și eficienței investigațiilor, însă diagnosticul rămâne responsabilitatea medicului”
12:12
Daniela Bădiță, Product and Services Development Manager Clinicile Affidea: „Inteligența artificială contribuie la creșterea preciziei și eficienței investigațiilor, însă diagnosticul rămâne responsabilitatea medicului”
CONTROVERSĂ Europa, divizată în privința războiului lui Trump împotriva Iranului. Seful NATO spune că „există sprijin”, dar realitatea de la Bruxelles e alta
11:53
Europa, divizată în privința războiului lui Trump împotriva Iranului. Seful NATO spune că „există sprijin”, dar realitatea de la Bruxelles e alta
ACTUALITATE Carnea de miel se scumpește de Paște 2026: kilogramul poate ajunge la 70 de lei în supermarketuri
11:50
Carnea de miel se scumpește de Paște 2026: kilogramul poate ajunge la 70 de lei în supermarketuri
EDUCAȚIE Sindicatele din educație l-au luat deja în vizor pe Mihai Dimian. ”Avem ministru nou? Dacă aveam, noul ministru ne-ar fi invitat la o discuție”
11:49
Sindicatele din educație l-au luat deja în vizor pe Mihai Dimian. ”Avem ministru nou? Dacă aveam, noul ministru ne-ar fi invitat la o discuție”
ULTIMA ORĂ Surse Gândul: Irina Ponta a ajuns în această dimineață în țară. Fiica fostului premier a prins o cursă comercială
11:38
Surse Gândul: Irina Ponta a ajuns în această dimineață în țară. Fiica fostului premier a prins o cursă comercială

