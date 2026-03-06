Cum poți vizualiza starea cuiva pe WhatsApp pe ascuns. Trucul care te ajută să rămâi anonim

Te-ai întrebat vreodată cum poți vizualiza starea cuiva pe WhatsApp pe ascuns? Este un truc ce poate fi folosit, dacă îți dorești să rămâi anonim. Așa cum este setat, creatorul unei „stări” poate să vadă contactul care a vizualizat-o. Există, însă, patru moduri diferite în care postarea temporară poate fi văzută „incognito”.

Există posibilitatea să vizualizezi starea de pe WhatsApp a unui contact fără să își dea seama creatorul. Este o vizualizare anonimă și, de cele mai multe ori, contactele pot reacționa la postările temporare de 24 de ore. Este o funcție similară cu cea de pe Instagram și Facebook.

„În Stare puteți partaja texte criptate de la capăt la capăt, fotografii, videoclipuri și GIF-uri care dispar după 24 de ore. Pentru a trimite și a primi actualizări de stare de la persoanele dvs. de contact, dvs. și persoanele de contact trebuie să salvați reciproc numerele de telefon în agenda telefonului dvs”, descrie WhatsApp modul în care funcționează funcția de stare.

Însă, cum poți vedea starea unui contact pe WhatsApp în mod anonim?

Vizualizarea anonimă a stării de pe WhatsApp

Dacă menții setările normale, creatorul va putea să vadă atunci când vizualizezi starea de pe WhatsApp. Însă, poți apela la un mic truc pentru a rămâne anonim. Cea mai simplă soluție este probabil să dezactivați confirmările citite, scrie Ziarulromanesc.de.

Altfel, stările pot fi vizualizate în browserul web, în modul incognito. Starea de pe WhatsApp poate fi văzută și offline, însă doar scrierea rămâne vizibilă clar. Imaginea va fi neclară. Altă variantă reprezintă setarea telefonului pe „mod avion”, apoi vizualizarea stării.

Autorul recomandă:

Sursă foto: Shutterstock – rol ilustrativ