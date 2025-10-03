Celebrele aperitive precum zacusca, salata de vinete sau fasolea bătută sunt gustoase, dar pot deveni și periculoase pentru siluetă, din cauza cantității mari de ulei folosită la preparare. În acest context, medicul nutriționist Mihaela Bilic explică care este cea mai potrivită alegere în curele de slăbire și care dintre ele poate fi inclusă cu încredere într-un regim echilibrat.

În general, cele trei produse preparate tradiționale tartinabile sunt nelipsite de pe mesele românilor și, tocmai de aceea, Mihaela Bilic vine cu recomandări pentru cei care își doresc să le includă în alimentație fără să își compromită dieta.

Potrivit specialistei, aceste alimente pot fi consumate chiar și în cure de slăbire sau menținere, atâta timp cât se ține cont de proporția de grăsimi.

Ea precizează că fasolea bătută este varianta cea mai „cuminte”, cu aproximativ 4 grame de ulei la 100 de grame de produs. Spre comparație, salata de vinete poate ajunge la 10 grame de ulei, iar zacusca la aproximativ 7 grame.

„Ce trebuie să știți când vorbim despre astfel de aperitive este că toate conțin ulei. Tot ce este pasat, are ulei ascuns. Cât ulei? Ei bine, la fasolea bătută avem doar 4 g de ulei/100 g, la hummus, în schimb, avem 10 g de ulei, pentru salata de vinete avem tot 10 g, iar pentru zacuscă, 7 g. Bineînțeles rețetele diferă de la gospodină la gospodină, dar fiți zgârciți cu uleiul, pentru că fiecare lingură ne costă 100 de calori. Eu v-aș recomanda fasolea noastră. Folosiți-o pe cea de la conservă care este deja fiartă și nu mai aveți risc de balonare. De ce fasole? Pentru că este campioană la conținutul de fibre și are efect alcalinizant în organism, spre deosebire de hummus, care are efect acidifiant”, a explicat Mihaela Bilic, potrivit Cancan.

Pentru a fi consumate corect, aceste aperitive trebuie asociate cu pâine sau crackers, pentru că proteinele din leguminoase se completează perfect cu cerealele, oferind organismului aminoacizii esențiali.

Dar, pentru cei care își doresc un aport caloric redus, Mihaela Bilic recomandă o alternativă simplă și eficientă: bastonașele de legume.

În acest fel, tartinabilele devin mult mai ușoare și se transformă într-o gustare sănătoasă, iar consumul de legume colorate este și el stimulat.