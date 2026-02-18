Prima pagină » Actualitate » Zăpada a închis mai multe drumuri din ţară. Poliţia Română publică situaţia drumurilor blocate. Rămân închise căile de acces spre Bucureşti

Zăpada a închis mai multe drumuri din ţară. Poliţia Română publică situaţia drumurilor blocate. Rămân închise căile de acces spre Bucureşti

Luiza Dobrescu
18 feb. 2026, 06:59, Actualitate
Zăpada a închis mai multe drumuri din ţară. Poliţia Română publică situaţia drumurilor blocate. Rămân închise căile de acces spre Bucureşti

Centrul INFOTRAFIC din Inspectoratul General al Poliţiei Române informează că, la această oră, din cauza ninsorilor abundente și a viscolului din centrul, sudul și estul țării, sunt închise următoarele tronsoane de autostrăzi și drumuri naționale.

UPDATE ora 08.00

  • Autostrada A1 București-Râmnicu Vâlcea: închise căile de acces către București de la km. 70, 104, loc. Oarja, județul Argeș –  km. 106 Pitești, județul Argeș, 115 Pitești, județul Argeș și km. 120 Pitești, județul Argeș.
  • Autostrada A3 București-Brașov, între km. 7 (București) – km. 68, (Bărcănești, județul Prahova);
  • A7 Ploiești-Adjud, între km. 0 (Dumbrava, județul Prahova) – km. 194 (Adjud, județul Prahova);
  • A0 Centura București, tronsonul kilometric 22-39, între loc. Afumați, județul Ilfov – Balotești, județul Ilfov.

Restricții de tonaj impuse autovehiculelor > 7.5 tone impuse pe autostrăzi:

Autostrada A2 București-Cernavodă:  calea 1, tronsonul kilometric 10 – 105, București-Dragalina, județul Călărași şi  calea 2, tronsonul kilometric 144 – 10, Fetești, județul Ialomița – București.

Categorii de drumuri naționale cu trafic închis din cauza condițiilor meteo nefavorabile:

Județul Buzău:  DN 22 Râmnicu Sărat – Băile;  DN 2B Buzău – Vizireni.

Județul Brăila:  DN 22, limită cu jud. BZ – Brăila;  DN 2B, între loc. Brăila – limita cu jud. Buzău.

Județul Ilfov:  DNCB – între loc. Bragadiru și Domnești, din cauza stratului de zăpadă de pe carosabil, traficul rutier este blocat pe ambele sensuri.  DN 1A – loc. Mogoșoaia, traficul rutier este blocat pe ambele sensuri.

Județul Vrancea: DN 23B, între loc. Măicănești-Ciorăști.

Categorii de drumuri naționale cu trafic restricționat pentru autovehiculele cu masa maximă autorizată > 3.5 tone din cauza condițiilor meteo nefavorabile:

Județul Buzău:  DN2C Costesti-Padina;  DN2 Buzău – Râmnicu Sărat;

Județul Ialomița:  DN 2 C,  Slobozia/limita cu jud. Buzău.

Categorii de drumuri naționale cu trafic restricționat pentru autovehiculele cu masa maximă autorizată > 7.5 tone din cauza condițiilor meteo nefavorabile:

Județul Buzău:  DN2, între loc. Spătaru – Căldărușanca.

Județul Ialomița:  DN 2 Urziceni/limita Ilfov;  DN 1D Urziceni/ limita Prahova;

Județul Ilfov:  DN2 Afumați – limita cu jud. Ialomița.

Printre drumurile cu acces restricţionat se află:

  • Autostrada A1 București-Râmnicu Vâlcea, care are închise căile de acces către București de la km. 104, loc. Oarja, județul Argeș –  km. 106 Pitești, județul Argeș și  115 Pitești, județul Argeș;
  • Autostrada A3 București-Brașov, între km. 7 București – km. 68, Bărcănești, județul Prahova;
  • A7 Ploiești-Adjud, între km. 0 Dumbrava, județul Prahova – km. 193 Adjud, județul Prahova;
  • A0 Centura București, km. 22-39, între Afumați, județul Ilfov – Balotești, județul Ilfov.

De asemenea, sunt impuse şi restricţii de tonaj pentru autovehiculele cu capacitatea mai mare de 7,5 tone, impuse pe următoarele autostrăzi.

  • Autostrada A2 București-Cernavodă: calea 1, tronsonul kilometric 10 – 105, București-Dragalina, județul Călărași;  calea 2, tronsonul kilometric 144 – 10, Fetești, județul Ialomița – București.

Categoriile de drumuri naţionale cu trafic închis din cauza condiţiilor meteo nefavorabile sunt urmatoarele:

Județul Buzău: DN 22 Râmnicu Sărat – Băile şi  DN 2B Buzău – Vizireni;

Județul Brăila: DN 22, limită cu jud. BZ – Gradiștea şi  DN 2B, între loc. Surdila Greci – limita cu jud. Buzău;

Județul Ilfov: DNCB – între loc. Bragadiru și Domnești, din cauza stratului de zăpadă de pe carosabil, traficul rutier este blocat pe ambele sensuri;

Județul Vrancea: DN 23B, între loc. Măicănești-Ciorăști.

Categorii de drumuri naționale cu trafic restricționat pentru autovehiculele cu masa maximă autorizată > 3.5 tone din cauza condițiilor meteo nefavorabile:

Județul Buzău: DN2C Costesti-Padina;

Județul Ialomița: DN 2 C,  Slobozia/limita cu judeţul Buzău.

Categoriile de drumuri naționale cu trafic restricționat pentru autovehiculele cu masa maximă autorizată > 7.5 tone din cauza condițiilor meteo nefavorabile sunt în:

Județul Buzău: DN2, între loc. Spătaru – Căldărușanca;

Județul Ialomița: DN 2 Urziceni/limita Ilfov şi  DN 1D Urziceni/ limita Prahova;

Județul Ilfov: DN2 Afumați – limita cu jud. Ialomița.

„Pentru o circulație în siguranță, recomandăm conducătorilor auto:

– să se informeze foarte bine înainte de a pleca la drum despre condițiile meteorologice din zonele pe care le tranzitează și restricțiile de trafic impuse;

– să folosească sistemele de climatizare și iluminare când situația o impune;

– să păstreze în mers o distanță corespunzătoare, care să le permită oprirea în condiții de siguranță;

– să adapteze viteza la condițiile drumului și traficului;

– să se asigure constant, înainte de fiecare manevră și să semnalizeze din timp schimbarea benzii de circulație sau a direcției;

– să evite depășirile periculoase și orice comportament agresiv;

– să adopte o conduită preventivă în trafic, fără a avea preocupări la volan de natură a le distrage atenția de la condus;

– să respecte toate regulile de circulație, conducând cu multă responsabilitate”, avertizează Poliţia Română.

Este coloană de maşini pe Centura Bucureşti unde este traficul blocat, În Argeş, maşinile sunt oprite  la toate cele patru intrări în Argeş dinspre autostradă, spun surse din cadrul Poliţiei Argeş.

Sursă foto Infotrafic

RECOMANDAREA AUTORULUI:

Capitala, sub Cod Roșu de ninsori. Arterele secundare sunt aproape paralizate de zăpadă, iar pe bulevardele mari se circulă cu dificultate. Utilajele intervin pe Aeroportul Otopeni. Imagini cu „cel mai crunt episod de iarnă” în București

Recomandarea video

Mediafax
Nicușor Dan, despre delegația României la Washington: „Prezența noastră clarifică relația bilaterală după dubiile din 2024”
Digi24
Soldații SUA sunt copleșiți de atât de multe date de pe câmpul de luptă, încât e nevoie de inteligența artificială pentru sortare
Cancan.ro
E oficial! Cătălin Măruță a dat LOVITURA. A semnat noul contract, după ce a fost dat afară de Pro TV
Prosport.ro
FOTO. Transformarea Larisei Iordache. Cum arată după ce a născut
Adevarul
Forțele ucrainene distrug sistematic apărarea antiaeriană rusă din teritoriile ocupate. Un elicopter Ka-27, lovit în Crimeea
Mediafax
„Care activitate? Că aia de judecată, sigur nu”. Șefa Inspecției Judiciare răspunde după ce mai mulți magistrați s-au plâns că nu mai au acces la alte dosare decât cele în care lucrează. Cum au, de fapt, acces procurorii la dosare
Click
A ajuns de la o pensie de 850 € la venituri de 3.500 €. Metoda folosită de un pensionar de 77 de ani
Digi24
Un aliat al lui Putin amenință puterile europene cu represalii dacă vor confisca nave din „flota fantomă” a Rusiei
Cancan.ro
Tovarășul lui Alex Bodi l-a înfruntat pe 'Măcelarul lui Bebino'. Avem imaginile întâlnirii de gradul 0
Ce se întâmplă doctore
Cum arată și ce face astăzi Ana Paula Arósio? Actrița din „Terra Nostra” e total schimbată. Nimeni nu o mai recunoaște
Ciao.ro
Amante celebre din showbiz-ul românesc! Unele au ajuns în faţa altarului, altele au rămas doar cu amintirea
Promotor.ro
Foto / Controalele cu radarul pistol scot la iveală mai mult decât depășirea vitezei legale. Ce au găsit polițiștii în trafic
Descopera.ro
Descoperire ȘOC într-o peșteră din România
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. BULĂ: -Eram cu iubita în pat, când am primit un mesaj...
Descopera.ro
Cele 6 obiceiuri care susțin sănătatea inimii
HOROSCOP Cele cinci zodii care intră într-o perioada formidabilă începând cu 18 februarie. Este momentul oportun de a încerca lucruri noi
09:03
Cele cinci zodii care intră într-o perioada formidabilă începând cu 18 februarie. Este momentul oportun de a încerca lucruri noi
SONDAJ DE OPINIE Criză de încredere în Europa. 1 din 5 europeni, inclusiv români, ar prefera ideea unei dictaturi în locul libertății și democrației
09:02
Criză de încredere în Europa. 1 din 5 europeni, inclusiv români, ar prefera ideea unei dictaturi în locul libertății și democrației
FLASH NEWS Iranul nu a acceptat toate „liniile roșii” ale lui Trump, spune JD Vance, după negocierile de la Geneva
08:30
Iranul nu a acceptat toate „liniile roșii” ale lui Trump, spune JD Vance, după negocierile de la Geneva
ULTIMA ORĂ Transportul public din București, puternic afectat de ninsori: autobuzele, tramvaiele și troleibuzele circulă cu dificultate
08:22
Transportul public din București, puternic afectat de ninsori: autobuzele, tramvaiele și troleibuzele circulă cu dificultate
SĂNĂTATE Prăjitura care „topește” neuronii și accelerează îmbătrânirea creierului, potrivit dr. Vlad Ciurea. Este una dintre preferatele românilor
08:09
Prăjitura care „topește” neuronii și accelerează îmbătrânirea creierului, potrivit dr. Vlad Ciurea. Este una dintre preferatele românilor
ULTIMA ORĂ Zăpada a făcut ravagii şi în Argeş. Pe lângă drumurile cu circulaţie îngreunată, a doborât mai mulţi copaci peste maşini şi stâlpii de electricitate
08:06
Zăpada a făcut ravagii şi în Argeş. Pe lângă drumurile cu circulaţie îngreunată, a doborât mai mulţi copaci peste maşini şi stâlpii de electricitate

Cele mai noi

Trimite acest link pe