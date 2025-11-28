Prima pagină » Actualitate » Zborurile de noapte vor sistate pe Aeroportul Băneasa din 2026. Aerogara va fi operată în regim de City Airport

Zborurile de noapte vor sistate pe Aeroportul Băneasa din 2026. Aerogara va fi operată în regim de City Airport

Rene Pârșan
28 nov. 2025, 14:41, Actualitate
Sursa: CNAB

Activitatea de pe Aeroportul Băneasa va fi drastic limitată, de anul viitor. Cursele de noapte vor fi sistate, iar avioanele vor putea zbura doar ziua.

Conducerea aeroportului Băneasa a decis să oprească toate zborurile nocturne în urma plângerilor venite de la oamenii care locuiesc în zonă. Pistele de avioane se află la aproximativ 100 de metri de casele oamenilor, iar aceștia s-au plâns că nu se pot odihni din cauza zgomotului.

Astfel, aeroportul Băneasa ar putea deveni un aeroport exact ca cele din marile capitale europene, City Airport mai exact, cu activitate doar pe timp de zi. În prezent, aici operează două companii low-cost, iar la orele de vârf, la aeroportul Băneasa, sunt în jur de 600 de pasageri.

Activitatea nu poate fi însă oprită complet, pentru că în testamentul fondatorului aeroportului, prințul George Valentin Bibescu, se menționează faptul că dacă de aici nu va mai zbura niciun avion, atunci terenul va trebui să fie retrocedat moștenitorilor acestuia.

Sunt aproape 113 ani de când prințul George Valentin Bibescu, împătimit al zborului, a pus bazele primului aeroport al României și 14 ani de când, printr-un ordin al ministrului Culturii, Aeroportul Internaţional Bucureşti Băneasa – Aurel Vlaicu a fost declarat monument istoric, grupa valorică „A”.

Cele mai noi