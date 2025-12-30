Zece actori care au făcut furori în anii 2000. Cine s-a transformat total și cine a dispărut de tot de pe micul ecran

Anii 2000 au debutat cu o explozie de telenovele în rândul televiziunilor din România. Producțiile de la Acasă TV au făcut furori cu ajutorul actorilor memorabili, a poveștilor de dragoste, dar și al protagoniștilor de sex masculin care au aprins mințile fanelor.

În fiecare seară, milioane de femei urmăreau cu sufletul la gură în fața televizoarelor, unele având chiar o pasiune ascunsă pentru bărbații de pe micul ecran.

Atrăgători, carismatici și greu de uitat, protagoniștii masculini nu erau doar niște apariții plăcute, ci adevărați artiști cu o prezență scenică impresionantă, care au cucerit rapid publicul. Astăzi, unii au ales să se retragă din atenția publică, alții au continuat pe drumul actoriei sau și-au găsit noi direcții în cu totul alte domenii. Află ce fac în prezent cei mai apreciați bărbați din telenovelele românești ale anilor 2000.

Top 10 actori care făceau furori în anii 2000

Vladimir Drăghia

Vladimir Drăghia a devenit cunoscut pentru publicul larg datorită rolului din telenovela Narcisa: Iubiri nelegiuite, unde a jucat rolul unui bad boy plin de energie masculină. În prezent el este o figură activă în media, participă la emisiuni și reality-show-uri, ba chiar a câștigat și competiția Exatlon în 2018.

Augustin Viziru

Augustin Viziru a fost cel mai îndrăgit actor pentru rolurile sale de „băiat rău” din telenovele. A cucerit publicul în Lacrimi de iubire, Regina sau Aniela. În prezent nu a renunțat la cariera de actor și îl interpretează pe Ciroză, în serialul Tătuțu’.

Radu Vâlcan

Radu Vâlcan a debutat în telenovele precum Aniela și Iubire și onoare. În prezent este prezentatorul emisiunii Insula Iubirii, iar în plan personal formează un cuplu de ani buni cu Adela Popescu. Recent, ei au jucat împreună în filmul Retreat Vama Veche.

Lucian Viziru

Fratele mai mare a lui Augustin Viziru a fost unul dintre actorii principali ai telenovelelor Numai iubirea, Păcatele Evei sau Lacrimi de Iubire. Rapid a captat atenția fanelor și a devenit unul dintre cei mai doriți bărbați de pe micile ecrane. După o perioadă în care a fost stabilit în Germania, unde a fost antrenor de tenis, acum, Lucian s-a întors în România și a început să joace în serialul Clanul.

Denis Ștefan

Denis Ștefan l-a interpretat pe Codruț în serialul Inimă de țigan și a cucerit repede inimile femeilor datorită look-ului său de Don Juan. A continuat să joace și în Regina, iar astăzi este activ în teatru și televiziune, prezența lui scenică păstrându-și forța.

Mihai Petre

Mihai Petre a avut un rol rafinat în serialul Aniela, însă adevărata notorietate a cunoscut-o în lumea dansului. A jurizat multe emisiuni de dans și în continuare inspiră prin eleganță și pasiune pentru artă.

Alexandru Papadopol

Alexandru Papadopol a jucat în prima telenovelă românească Numai iubire, acolo unde a cunoscut și succesul. A mai avut rolul și în distribuții precum Lacrimi de iubire și Daria, iubirea mea. Astăzi, Papadopol continuă să joace în teatru și film, fiind unul dintre cei mai respectați actori ai generației sale.

Bogdan Albulescu

Bogdan Albulescu, fiul marelui actor Mircea Albulescu, a fost o figură familiară în seriale ca Iubire ca în filme și Îngerașii. Serios, matur și carismatic, a atras atenția prin talentul său actoricesc. În prezent, își continuă cariera în teatru și film, rămânând fidel pasiunii pentru actorie.

Dan Bordeianu

Dan Bordeianu a devenit un adevărat fenomen odată cu rolurile din telenovele precum Numai iubirea sau Lacrimi de Iubire. Povestea lui de dragoste cu Adela Popescu, atât din serial, cât și din viața reală, făcea la vremea aceea deliciul presei.

Andrei Aradits

Andrei Aradits s-a remarcat în telenovelele românești prin roluri memorabile din producții precum Narcisa Sălbatică sau Iubire și Onoare, el a interpretat atât personaje pozitive, cât și negative. În prezent mai joacă în seriale TV și este o prezență activă în industria cinematografică.

Recomandările autorului: