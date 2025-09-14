Zeci de mascați au împânzit zona în care s-a desfășurat războiul în toată regula dintre clanurile interlope din Craiova

Zeci de polițiști și jandarmi au împânzit zona în care clanurile interlope din Craiova s-u ciocnit ieri. Scandalul s-a lăsat cu un deces și mai mulți răniți.

Inspectoratul de Poliție Județean Dolj a dispus instituirea unei zone speciale de siguranță publică în cartierul Romanești. Oamenii legii se tem de un nou conflict între cele doua clanuri.

„Această măsură, care a început la data de 13 septembrie 2025, presupune:

* Suplimentarea forțelor din ordine publică, investigații criminale și rutieră;

* Acțiuni comune cu structurile MAI: SAS Dolj, Serviciul Criminalistic, Jandarmeria Dolj, Gruparea Mobilă de Jandarmi Craiova, Brigada de Combatere a Criminalității Organizate Craiova;

* Patrule mixte, controale zilnice și monitorizare permanentă a zonei.

Acțiunile desfășurate nu sunt de moment, ci parte a unui plan coerent, pe termen lung, de menținere a ordinii publice și de combatere a fenomenelor antisociale.

Inspectoratul de Poliție Județean Dolj își reafirmă angajamentul de a proteja viața, integritatea și liniștea locuitorilor din Craiova și județ, prin acțiuni ferme, transparente și adaptate realităților operative”, se arată într-un un comunicat al Ipj Dolj.