Zeci de mii de consumatori din județul Alba sunt în continuare fără electricitate. Viscolul a provocat avarii semnificative. Echipele de specialişti lucrează pentru remedierea lor.

Generatoare de mare putere au fost puse la dispoziţie de ISU Alba şi de inspectoratele din alte cinci judeţe pentru a deservi infrastructura critică din Abrud, puncte de transformare sau staţii de pompare a apei.

”Ca urmare a informării transmise de reprezentantii operatorului de distribuţie DEER – Sucursala Alba, prezenţi în CJCCI, situaţia pentru remedierea avariilor la liniile de înaltă, medie şi joasă tensiune se prezintă astfel: la această oră, peste 72 de specialişti intervin neîntrerupt pentru remedierea defecţiunilor din reţea.

​Din totalul iniţial de 43.531 de consumatori afectaţi, eforturile concentrate au dus la realimentarea unei mari părţi din reţea, la acest moment mai fiind nealimentaţi un număr de 29.583 consumatori. ​Pentru a accelera reparaţiile la liniile de tensiune afectate, s-a solicitat sprijinul a 2 echipaje cu 8 specialişti din judeţele limitrofe”, au anunţat, sâmbătă după-amiază, autorităţile din Alba.

ISU Alba a dislocat două generatoare pentru asigurarea alimentării cu energie în localitatea Abrud. Alte cinci generatoate de mare capacitate au fost puse la dispoziție de IGSU.

”Rugăm cetăţenii din localităţile afectate să dea dovadă de înţelegere în ceea ce priveşte timpul necesar remedierii acestor avarii complexe.

Forţele de intervenţie, de la pompieri militari până la echipe tehnice ale distribuitorului de energie electrica, drumuri nationale şi judeţene, autorităţi publice locale şi judeţene, sunt în teren, în condiţii meteorologice dificile, şi acţionează neîncetat pentru revenirea la starea de normalitate în cel mai scurt timp posibil.

Vă mulţumim pentru răbdare şi cooperare. ​Monitorizarea situaţiei continuă prin Centrul Judeţean de Conducere şi Coordonare a Intervenţiei, toate instituţiile implicate fiind în alertă permanentă”, a arătat sursa citată.

RECOMANDAREA AUTORULUI:

ANM a emis o prognoză specială pentru București, valabilă până pe 5 ianuarie. Cum va fi vremea în Capitală înainte de Bobotează

Avertismentul meteorologilor Accuweather: Pe ce dată vine „iarna secolului” în București