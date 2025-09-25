Prima pagină » Actualitate » Zelenski a anunțat momentul DEMISIEI sale. Mișcarea pe care președintele ucrainean o va face imediat după armistițiul cu Rusia

Mara Răducanu
25 sept. 2025, 13:21, Actualitate
Volodimir Zelenski, președintele ucrainean, a vorbit deschis despre momentul demisiei sale. Liderul ucrainean a declarat pentru publicația americană Axios că nu intenționează să conducă țara în timp de pace. Oficialul a promis, de asemenea, că va cere Parlamentului Ucrainean să organizeze alegeri, în condițiile în care se va ajunge la un armistițiu. Reamintim că mandatul lui Zelenski ar fi trebuit să se termine în 2024, dar a fost prelungit în contextul războiului.

Întrebat dacă va considera că misiunea sa s-a încheiat odată cu sfârșitul războiului, Volodimir Zelenski a răspuns că va fi „gata” să demisioneze, potrivit unui interviu publicat joi de site-ul american Axios.

„Obiectivul meu este să pun capăt războiului”, nu să continui să candidez pentru funcția publică, a afirmat el, citat de Hotnews.ro.  

Alegerile prezidențiale din Ucraina au fost amânate pe termen nelimitat din cauza războiului

Kremlinul a transmis, în repetate rânduri, că Rusia nu va semna un acord de pace cu Ucraina atât timp cât președintele Volodimir Zelenski, pe care îl consideră un conducător ilegitim, rămâne la putere. Oficialii ruși își doresc ca Kievul să organizeze alegeri prezidențiale, dar nu pentru că ar crede în procesul democratic, ci pentru că un scrutin ar putea declanșa o criză politică și socială în Ucraina.

Întrebat dacă se va angaja să organizeze alegeri, în condițiile în care se va ajunge la un acord de încetare a focului pe o perioadă de mai multe luni, el a răspuns „da.”

Președintele a spus că i-a transmis lui Trump, când s-au întâlnit marți, că dacă va exista un armistițiu, „putem folosi această perioadă de timp și pot transmite acest semnal parlamentului.”

Volodimir Zelenski a mai precizat că înțelege că oamenii ar putea dori „un lider cu un nou mandat”, pentru a lua deciziile importante necesare pentru a obține o pace pe termen lung. El a menționat că problemele de securitate ar face dificilă organizarea alegerilor, dar crede că acest lucru este posibil.

„Securitatea poate oferi posibilitatea organizării alegerilor”

Volodimir Zelenski s-a confruntat cu primele proteste interne majore din timpul războiului în iulie, după ce aliații săi parlamentari au luat măsuri pentru a slăbi agențiile independente anticorupție din Ucraina. Deși măsura a fost rapid anulată, ea a stârnit îngrijorări cu privire la traiectoria democratică a Ucrainei sub Zelenski.

Constituția Ucrainei interzice în mod explicit organizarea de alegeri în perioada stării de urgență. Și chiar dacă această interdicție ar fi depășită, situația de securitate ar face logistica extrem de dificilă.

Aproximativ 20% din teritoriul Ucrainei este ocupat de Rusia, iar milioane de ucraineni sunt strămutați.

„În timpul încetării focului, cred că securitatea poate oferi posibilitatea organizării alegerilor. Este posibil”, a declarat Zelenski.

Sursă foto: Shutterstock

