Zelenski, primit de Macron, la Paris. „Reafirmăm ANGAJAMENTUL Franței de partea Ucrainei pe termen lung”

Întâlnire importantă la Paris: Volodimir Zelenski merge pentru a 9-a oară la Elysee, de la începutul războiului cu Rusia. Cu ocazia întrevederii de luni, 17 noiembrie, Parisul „va reafirma angajamentul Franței față de Ucraina și menținerea dinamicii eforturilor angajate în problema garanțiilor de securitate pentru Kiev”, a transmis Administrația Prezidențială.

Această nouă vizită a președintelui Zelenski în Franța „ne va permite să reafirmăm angajamentul Franței de partea Ucrainei pe termen lung și să menținem dinamica eforturilor angajate în problema garanțiilor de securitate” în cadrul „Coaliției de voință” a țărilor dispuse să sprijine Kievul, a detaliat președinția franceză.

Ce promisiune a făcut „Coaliția de voință”

Cu ocazia acestei vizite va avea loc un „schimb de opinii cu privire la aspectele cooperării bilaterale, în special în domeniile energetic, economic și al apărării”.

„Coaliția de voință”, care reunește în jur de 30 de țări, în principal europene, ce susțin Ucraina, s-a reunit ultima oară la Londra, la 24 octombrie. Aliații Kievului s-au arătat hotărâți să crească presiunea asupra Moscovei. Premierul britanic Keir Starmer a făcut apel la „finalizarea lucrării” privind utilizarea activelor rusești înghețate pentru finanțarea apărării ucrainene.

Garanțiile de securitate preconizate pentru Ucraina, elaborate de luni de zile de această coaliție, prevăd sprijin pentru toate componentele armatei Kievului – terestră, maritimă și aerienă. Însă punerea lor în aplicare rămâne condiționată de o încetare foarte ipotetică a luptelor.

Negocierile de pace între Kiev și Moscova sunt într-un punct mort, un summit evocat la Budapesta între președintele american Donald Trump și omologul său rus Vladimir Putin fiind anulat.

Rușii avansează tot mai mult spre centrul Ucrainei

Un atac rusesc combinat cu rachete și drone care a vizat în noaptea de joi spre vineri numeroase cartiere din Kiev a făcut cel puțin patru morți, a anunțat Volodimir Zelenski. La rândul său, Moscova a transmis că a distrus peste 200 de drone ucrainene care i-au trecut spațiul aerian.

Continuând ofensiva începută în 2022, Rusia, ale cărei forțe sunt mai bine echipate și mai numeroase, continuă să avanseze în Ucraina, intensificându-și în același timp bombardamentele asupra infrastructurii energetice ucrainene, precum și asupra rețelei feroviare. În timp ce temperaturile scad odată cu apropierea iernii, Ucraina are în față perspectiva unui colaps energetic în cea mai dificilă perioadă a anului.

