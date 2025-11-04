Zi de doliu la Roma în memoria românului care și-a pierdut viața, după prăbușirea parțială a Torre dei Conti

Primarul Romei, Roberto Gualtieri, a hotărât să declare ziua de miercuri, 5 noiembrie, zi de doliu în oraș, în memoria românului care a murit, în urma prăbușirii parțiale a unui turn medieval situat în apropierea de Colosseum și de Forul Roman.

„Roma este alături de familia, colegii şi toţi cei care l-au iubit, împărtăşind durerea acestei pierderi tragice”, anunţă Primăria din Roma.

Conform autorităților locale din capitala Italiei, primarul Romei, Roberto Gualtieri, a hotărât să declare ziua de azi, 5 noiembrie, zi de doliu la Roma, în semn de condoleanțe după moartea lui Octav Stroici, muncitorul care lucre la restaurarea Torre dei Conti și care a decedat la spital, în timpul unei nopți de luni spre marți, după ce a fost scos de sub dărâmături, la mai bine de 11 ore de la prăbușirea turnului.

„Oraşul Roma este alături de familia, colegii şi toţi cei care l-au iubit, împărtăşind durerea acestei pierderi tragice. Steagurile vor fi arborate în bernă pe toate clădirile municipale, în semn de doliu”, precizează Primăria Romei pe site-ul propriu. „Îmi exprim condoleanţele sincere pentru moartea lui Octav Stroici, muncitorul care a fost victima prăbuşirii Torre dei Conti. În numele Romei şi al meu personal transmit gândurile mele sincere familiei sale, colegilor şi tuturor celor care i-au fost apropiaţi”, afirmă și primarul Roberto Gualtieri.

Totodată, edilul capitalei italiene mulţumeşte echipelor de salvare care au intervenit „cu mare profesionalism şi dedicare” pentru salvarea românului.

„Aş dori să mulţumesc pompierilor, poliţiei şi echipelor de salvare care au intervenit cu mare profesionalism şi dedicare într-o situaţie atât de complexă şi dramatică”, a mai spus primarul Romei.

Octav Stroici, în vârstă de 66 de ani, era originar din Suceava, însă locuia de mulţi ani în Italia alături de familie, şi lucra în construcţii, fiind muncitor calificat, inclusiv la restaurarea unor clădiri sau monumente istorice. Acesta a murit luni noapte, într-un spital din Roma, la scurt timp după ce echipele de salvare l-au scos de sub dărâmături, după mai bine de 11 ore de la prăbuşirea parţială a turnului medieval aflat în renovare.

