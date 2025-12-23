Ziua din luna decembrie în care se împodobește bradul de Crăciun. Când zice tradiția că ar trebui să îl despodobești

Când se împodobește bradul de Crăciun și când este momentul să îi îndepărtezi ornamentele? Este o întrebare adresată de multe persoane, de-a lungul anilor, iar răspunsul diferă în funcție de preferințe, cultură și obișnuință. Vezi mai jos ce arată tradiția.

În multe dintre societăți, înainte de Crăciun, în magazine este un adevărat „furnicar”, cu scopul de a procura cele mai frumoase ornamente și cadouri. Împodobirea bradului de Crăciun poate deveni o reală provocare pentru cei pretențioși, mai ales dacă își doresc ca decorațiunile să fie așezate perfect, iar instalația luminoasă să se întrepătrundă printre crenguțele bradului. Altfel, împodobirea bradului poate fi și o activitate relaxantă în urma căreia prietenii și familia se pot reconecta.

Totuși, în ce zi din luna decembrie se împodobește bradul de Crăciun și când zice tradiția că ar trebui să îl despodobești?

Când împodobești bradul de Crăciun

Tradiția arată că bradul de Crăciun ar trebui împodobit în Ajunul Crăciunului (pe 24 decembrie). Însă, odată cu trecerea anilor, împodobirea a început să fie făcută cu multe zile înainte de Ajun, chiar și de la începutul lunii decembrie. Obiceiul de împodobire în Ajunul Crăciunului își are rădăcinile în Europa Centrală.

Originea decorării bradului datează din secolul XVI, când oamenii din regiunile Alsacia și Germania de sud-vest aduceau acasă rămurele de conifere și pomi întregi. Erau decorați cu lumânări, mere, nuci și figurine. Odată cu trecerea timpului, obiceiul a evoluat, iar acum există o multitudine de ornamente și instalații luminoase care pot înfrumuseța nu doar bradul de Crăciun, ci și locuințele, terasa sau grădina casei.

Când se despodobește bradul

Tradiția arată că bradul de Crăciun ar trebui să se despodobească în „Noaptea celor Doisprezece”, adică în noaptea de 5 spre 6 ianuarie. „Noaptea celor Doisprezece” culminează cu Boboteaza și atunci se încheie ciclul de 12 zile de sărbători de iarnă. Data corespunde călătoriei celor Trei Magi care au ajuns, la 12 zile după Crăciun, să aducă darurile la Pruncul Iisus. Cu alte cuvinte, este vorba despre o practică aflată sub lupa unui simbolism creștin și străvechi, scrie dcmedical.ro.

