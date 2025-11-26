Prima pagină » Actualitate » Greșelile pe care trebuie să le eviți când împodobești bradul de Crăciun. Ce să nu faci

Greșelile pe care trebuie să le eviți când împodobești bradul de Crăciun. Ce să nu faci

26 nov. 2025, 09:28, Actualitate
foto ilustrativa: sursa foto: Envato

Împodobirea bradului de Crăciun este un moment foarte așteptat în sezonul rece, dar entuziasmul poate duce uneori la greșeli ce afectează aspectul pomului, cât și siguranța din locuință. Iată, așadar, ce greșeli trebuie să eviți atunci când împodobești bradul de Crăciun.

Nu începe să împodobești bradul fără să-l fixezi bine

Amplasarea sau fixarea greșită este unul dintre cel mai des întâlnite riscuri. Astfel, dacă suportul nu este bine strâns sau bradul nu este echilibrat corespunzător, el poate cădea după ce ai așezat ornamentele, deteriorându-se sau producând accidente. Înainte de a începe decorarea, verifică deci stabilitatea sa din mai multe unghiuri și asigură-te suportul rezistă la greutatea bardului.

Nu pune instalațiile de lumini după ornamente

O altă greșeală destul de des întâlnită este să așezi globurile și decorațiunile înaintea instalațiilor de lumini. Procedând astfel, riști deranjezi ornamentele deja montate ori creezi un aspect inestetic.

Ordinea corectă este deci instalarea luminilor, apoi a panglicilor sau ghirlandelor, iar abia la final adăugarea globurilor. În acest mod, firele sunt ascunse natural între crengi, iar bradul capătă un aspect uniform și profesionist. În plus, instalarea luminilor înainte te ajută le așezi simetric, evitând zonele prea luminoase sau prea întunecate.

Să nu folosești prea multe culori sau stiluri diferite

Bradul armonios este cel organizat în jurul unei teme cromatice. Dacă adaugi prea multe culori și forme combinate haotic, acestea dau impresia de dezordine și supraîncărcare, motiv pentru care trebuie să alegi două sau trei nuanțe principale și păstrează aceeași direcție pentru toate decorațiunile. În plus, trebuie să eviți amestecul dintre stilurile tradiționale și cele modern, dacă acestea nu se completează natural.

Nu pune ornamente grele pe ramuri fragile

Cu toate că anumite decorațiuni pot fi spectaculoase, nu toate crengile bradului sunt capabile susțină greutatea lor. Prin urmare, ornamentele masive trebuie așezate pe ramuri mai solide, în timp ce globurile mici sau ușoare pot fi distribuite pe vârfurile mai subțiri. Distribuirea echilibrată a greutății este esențială pentru a avea un brad estetic și durabil.

A nu se ignora siguranța instalațiilor electrice

Instalațiile vechi, deteriorate sau cumpărate fără verificarea certificărilor sunt un risc major. Evită deci folosirea beculețelor cu fire rupte, improvizate sau care se încălzesc excesiv. De asemneea, bradul trebuie amplasat la distanță de surse de căldură, iar instalațiile trebuie scoase din priză atunci când nu e nimeni acasă. Siguranța trebuie fie mereu prioritară în perioada sărbătorilor.

A nu se supraîncărca bradul cu ornamente

Cu toate că tentația de a folosi toate decorațiunile din cutie este mare, un brad mult prea încărcat își pierde farmecul. Suprapopularea crengilor împiedică lumina instalațiilor se reflecte frumos și dă impresia de haos. Mai puțin poate însemna mai elegant, iar un decor aerisit scoate, cu siguranță, în evidență frumusețea bradului.

